Adiós a la UNDMO: director de la Policía formaliza el retorno de los Escuadrones Móviles Antidisturbios con la UNADI

Mediante un acto administrativo firmado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, la institución reestructuró sus unidades de control de masas y manejo de desórdenes.

Enfrentamientos entre manifestantes y agentes del UNDMO en el Parque de los Periodistas

La Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026 establece una nueva estructura institucional que sustituye la antigua Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) por la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), dependencia adscrita a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía que asumirá la atención de protestas, asonadas, motines y perturbaciones graves a la convivencia ciudadana.

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La medida se fundamenta en la necesidad de actualizar la capacidad operativa para atender situaciones en las que las capacidades convencionales de los cuadrantes se vean superadas.

El documento también hace referencia al cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, citando el Pacto de San José, el artículo 37 de la Carta Política y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Protestas frente al Concejo de Bogotá durante la mañana del viernes 16 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Bogotá Tránsito / API

La resolución establece, además, que el personal uniformado encargado de intervenir en el control de hechos violentos deberá certificarse anualmente en el uso legítimo de la fuerza, derechos humanos y mediación.

Organigrama, cobertura territorial e implementación tecnológica

La nueva estructura orgánica de la UNADI queda articulada bajo el mando del Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD), del cual dependerán el Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP) y ocho Regionales Antidisturbios (RADIS).

El Grupo de Seguimiento Operacional estará encargado de administrar la evidencia fílmica y brindar soporte tecnológico a los procedimientos con sistemas aéreos remotamente tripulados, garantizando la trazabilidad de cada operativo desplegado en el país.

El despliegue territorial contempla la distribución funcional de 30 Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) en ocho regionales estratégicas:

Regional 1 (Sede Bogotá): cinco escuadrones en la capital (MEBOG) y uno en Tunja (METUN).

cinco escuadrones en la capital (MEBOG) y uno en Tunja (METUN). Regional 2 (Sede Neiva): escuadrones en Neiva (MENEV) e Ibagué (METIB).

escuadrones en Neiva (MENEV) e Ibagué (METIB). Regional 3 (Sede Pereira): escuadrones en Pereira (MEPER) y Manizales (MEMAZ).

escuadrones en Pereira (MEPER) y Manizales (MEMAZ). Regional 4 (Sede Popayán): dos escuadrones en Cali (MECAL), uno en Buga (DEVAL), uno en Popayán (MEPOY) y uno en Pasto (MEPAS).

dos escuadrones en Cali (MECAL), uno en Buga (DEVAL), uno en Popayán (MEPOY) y uno en Pasto (MEPAS). Regional 5 (Sede Cúcuta): dos escuadrones en Cúcuta (MECUC), uno en Bucaramanga (MEBUC) y uno en Barrancabermeja (DEMAM).

dos escuadrones en Cúcuta (MECUC), uno en Bucaramanga (MEBUC) y uno en Barrancabermeja (DEMAM). Regional 6 (Sede Medellín): tres escuadrones en Medellín (MEVAL) y uno en Montería (MEMOT).

tres escuadrones en Medellín (MEVAL) y uno en Montería (MEMOT). Regional 7 (Sede Villavicencio): escuadrones en Villavicencio (MEVIL) y Yopal (DECAS).

escuadrones en Villavicencio (MEVIL) y Yopal (DECAS). Regional 8 (Sede Barranquilla): escuadrones en Barranquilla (MEBAR), Cartagena (MECAR), Valledupar (DECES), Riohacha (DEGUA) y Santa Marta (MESAN).

El artículo 10 de la normativa concede un periodo de transición de noventa (90) días para completar las adecuaciones administrativas, logísticas y de personal necesarias para el pleno funcionamiento de la UNADI en todo el territorio colombiano.