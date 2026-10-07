Estudiante colombiana de 17 años cumplirá el sueño de viajar a la NASA: fue seleccionada entre 2.600 aspirantes

Una estudiante de 17 años, oriunda de Valledupar, se prepara para vivir una experiencia académica internacional tras ser seleccionada para participar en la Misión Latam 2026 del programa Ella Es Astronauta, iniciativa de la Fundación She Is. La joven, quien cursa grado 11 en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, viajará a Florida para participar en una inmersión académica en el Kennedy Space Center de la NASA.

La NASA logra un nuevo hito con el X-59, el avión que busca hacer realidad los vuelos supersónicos silenciosos

Se trata de Mariana Lucía Rodríguez, quien obtuvo este reconocimiento gracias a su proyecto HERSPACE, desarrollado durante el proceso de formación del programa. La iniciativa consiste en una plataforma digital dirigida a niñas y jóvenes que reúne contenidos relacionados con salud femenina, bienestar, derechos, prevención de violencias, liderazgo, ciudadanía y áreas STEAM. Su propósito es brindar herramientas que les permitan acceder a información, fortalecer su autonomía y reconocer situaciones que puedan afectar su bienestar.

Un proyecto que la llevó a Estados Unidos

La joven no solo logró avanzar en el proceso de selección, sino que recibió una mención de honor por su proyecto. Su propuesta quedó entre las iniciativas destacadas que permitieron a las participantes avanzar hacia la experiencia presencial en Estados Unidos.

La iniciativa incluyó formación virtual en áreas relacionadas con inteligencia artificial, programación, liderazgo, salud mental, innovación y proyecto de vida. Foto: Getty Images

El camino comenzó con una convocatoria que reunió a cerca de 2.600 aspirantes de Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá. De ese grupo, alrededor de 200 jóvenes avanzaron en el proceso y finalmente 20 fueron seleccionadas para participar en la inmersión presencial, entre ellas la estudiante vallenata.

“Tuve la fortuna de ser seleccionada entre los 20 mejores proyectos, representando a mi país, mi región y mi institución (...) No dejen pasar ninguna oportunidad. Si la tienen ahí presente, por más lejana que se vea, por más imposible que parezca, no la dejen pasar”, señaló la joven de 17 años en diálogo con el diario vallenato El Pilón.

Mariana espera la confirmación de los detalles del viaje y los pasos siguientes para participar en la inmersión académica. Foto: Getty Images

Además, la iniciativa incluyó formación virtual en áreas relacionadas con inteligencia artificial, programación, liderazgo, salud mental, innovación y proyecto de vida, además de participar en encuentros con profesionales vinculados al ámbito de la ingeniería y la exploración espacial. El programa busca acercar a niñas y adolescentes a las áreas STEAM y contribuir a reducir las brechas de género en estos campos.

Ahora, Mariana espera la confirmación de los detalles del viaje y los pasos siguientes para participar en la inmersión académica. Para la estudiante, el proceso representa no solo un reconocimiento a su proyecto, sino también la posibilidad de demostrar que el talento científico y tecnológico puede surgir desde cualquier territorio de Colombia.

Científicos encuentran una nueva especie diminuta y venenosa: advierten de la grave amenaza que enfrenta

“Hay otras niñas que no tienen esa posibilidad. A veces, por su entorno, por cómo viven, cómo se desarrollan en su ciudad, eso a algunas les puede afectar (...) Si hay una oportunidad, tomarla, visualizarla y, si es posible, llevarla hasta el final”, resaltó Mariana en la entrevista con el medio citado.