2026, un año decisivo: los eventos clave que marcarán un antes y un después en la exploración espacial

El año 2026 estará marcado por importantes hitos relacionados con la exploración espacial y la astronomía. Será el inicio de un trío de eclipses solares visibles desde España hasta 2028, acogerá el primer vuelo del cohete español Miura 5 de PLD Space y verá despegar la misión Artemis II, con la que la NASA enviará a cuatro astronautas a orbitar la Luna, un paso clave hacia futuras misiones tripuladas.

Miura 5, actor clave en el acceso europeo al espacio

Uno de los acontecimientos más relevantes para el sector aeroespacial en 2026 será el primer vuelo de demostración del cohete Miura 5, desarrollado por PLD Space, desde la Guayana Francesa.

En noviembre, la compañía presentó la primera unidad integrada del Miura 5, denominada modelo de calificación 1 (QM1), un paso que supone un avance decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital.

Esta fase permitirá completar ensayos de los subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión.

Según la empresa, esta unidad de calificación consolida el camino hacia el primer vuelo de demostración, previsto para 2026, y refuerza su posición como un actor clave en el acceso europeo al espacio.

La NASA enviará a cuatro astronautas alrededor de la Luna

El 2026 también será el año de la misión Artemis II, con la que la NASA enviará a cuatro astronautas a orbitar la Luna durante casi diez días. Esta misión supone un paso fundamental en el objetivo de la agencia de llevar astronautas a la región polar sur del satélite y preparar el terreno para futuras misiones tripuladas a Marte.

La tripulación de Artemis II será la primera en probar la nave Orión en el espacio y realizará investigaciones científicas que servirán de base para la exploración del espacio profundo.

Entre sus tareas, los astronautas analizarán y fotografiarán características geológicas de la superficie lunar, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava, además de estudiar formas, texturas y colores para reconstruir la historia geológica de la Luna.

Los cuatro tripulantes —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— podrían convertirse en los primeros humanos en observar a simple vista algunas zonas de la cara oculta de la Luna, dependiendo de la trayectoria final de la nave.

