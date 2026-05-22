Elon Musk aplazó el lanzamiento de la nueva generación de Starship por una falla técnica de último minuto

SpaceX pospuso el pasado jueves el lanzamiento de la nueva versión de su gigantesco cohete Starship, en un esperado vuelo de prueba que iba a realizarse poco antes de la salida a bolsa de la empresa aeroespacial de Elon Musk.

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La compañía intentará nuevamente el despegue este viernes, informó el portavoz Dan Huot durante la transmisión en vivo del lanzamiento.

Tras varias interrupciones y reinicios de la cuenta regresiva, Huot explicó que los ingenieros no lograron solucionar a tiempo los problemas técnicos de último minuto que impedían el despegue.

Poco después, Musk explicó en X que “el pasador hidráulico que mantiene el brazo de la torre en su sitio no se retrajo”.

“Si eso puede solucionarse esta noche”, la empresa hará un nuevo intento el viernes a las 17:30 hora local (22:30 GMT), añadió.

El lanzamiento frustrado desde la plataforma ubicada en el sur de Texas ocurrió un día después de que SpaceX presentara ante los reguladores financieros de Estados Unidos la documentación para salir a bolsa, posiblemente en junio, en lo que se perfila como una histórica oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés).

La decisión se tomó tras varias interrupciones y reinicios del conteo previo al lanzamiento. Foto: AP

Este será el vuelo número 12 de Starship, siete meses después de su último lanzamiento.

Con 124 metros de altura, la nueva versión de Starship es ligeramente más grande que la anterior, y la compañía busca demostrar las mejoras incorporadas al sistema.

Problemas en la cuenta regresiva

SpaceX informó que no intentará recuperar el propulsor del cohete, una maniobra que ya ha realizado con éxito en otras ocasiones. En cambio, la primera etapa caerá en aguas del golfo de México.

La etapa superior deberá desplegar una carga de 20 satélites ficticios y dos “satélites Starlink especialmente modificados”, equipados con cámaras para analizar el escudo térmico de la nave.

Aunque las pruebas más recientes fueron exitosas, Starship ha sufrido explosiones en ensayos anteriores. Foto: Getty Images

La misión de prueba está prevista para durar unos 65 minutos después del despegue. Durante ese tiempo, la etapa superior seguirá una trayectoria suborbital antes de amerizar en el océano Índico.

Las misiones más recientes de Starship han concluido con éxito. Sin embargo, pruebas anteriores terminaron en explosiones, incluidas dos sobre el Caribe y otra después de alcanzar el espacio. Además, en junio de 2025, la etapa superior explotó durante una prueba en tierra.

*Con información de AFP.