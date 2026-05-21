La propuesta de salida a bolsa de SpaceX dejó uno de los detalles más llamativos del mundo tecnológico y financiero. Entre las condiciones reveladas en los documentos presentados ante reguladores de Estados Unidos aparece un gigantesco bono económico para Elon Musk, que solo podrá hacerse efectivo si la empresa logra un objetivo que parece sacado de una película de ciencia ficción: llevar a un millón de personas a vivir en Marte.

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La estructura de compensación fue incluida dentro del prospecto oficial presentado por la compañía y rápidamente generó atención en Wall Street y en la industria espacial, debido a las ambiciosas metas que plantea.

El bono depende de Marte y del valor de SpaceX

El documento señala que el bono de Musk está ligado a dos grandes condiciones.

La primera consiste en que el valor bursátil de SpaceX alcance cifras gigantescas. La segunda meta es todavía más extrema: trasladar un millón de personas a Marte, un planeta ubicado a unos 225 millones de kilómetros de la Tierra.

Según Musk, esta idea no responde únicamente a una ambición empresarial, sino a una visión sobre el futuro de la humanidad. El empresario ha defendido en varias ocasiones que establecer colonias humanas fuera de la Tierra sería clave para garantizar la supervivencia a largo plazo de la especie humana.

El bono de Elon Musk depende tanto del valor de SpaceX como de llevar humanos a Marte. Foto: AP

Aunque ese objetivo aún parece lejano, el empresario ya podría obtener una fortuna multimillonaria si la salida a bolsa de SpaceX se concreta en las próximas semanas.

La fortuna que podría alcanzar Elon Musk

Con la valoración objetivo de 1,75 billones de dólares que se ha reportado para SpaceX, la participación actual de Musk tendría un valor aproximado de 735.000 millones de dólares.

La cifra convertiría al magnate en una de las personas más ricas de la historia moderna, incluso antes de que la compañía logre enviar humanos de manera permanente al llamado Planeta Rojo.

De acuerdo con Reuters: “La junta directiva de SpaceX aprobó en enero un paquete de remuneración para el hombre más rico del mundo que otorgará 200 millones de acciones restringidas con derecho a voto privilegiado si la empresa alcanza un valor de mercado de 7,5 billones de dólares y establece una colonia humana permanente en Marte con al menos un millón de personas”.

La operación también marcaría un momento histórico para los mercados financieros. SpaceX presentó oficialmente su esperada OPA —oferta pública de acciones— con la intención de cotizar en el índice Nasdaq bajo el símbolo “SPCX”.

De concretarse, analistas consideran que podría convertirse en una de las mayores operaciones bursátiles registradas en Wall Street.

El otro bono futurista ligado al espacio

Además del gigantesco incentivo relacionado con Marte, la empresa incluyó un segundo bono más pequeño para Musk.

En este caso, el premio que vincula 60 millones de acciones adicionales estaría ligado a la construcción de centros de datos en órbita capaces de generar 100 teravatios de capacidad de cómputo al año, una cifra que supera ampliamente la infraestructura tecnológica actual disponible en la Tierra.

El segundo bono de Elon Musk dependería de crear enormes centros de datos en el espacio. Foto: Getty Images

El plan refleja cómo SpaceX no solo apunta a la exploración espacial, sino también a desarrollar tecnologías de computación y almacenamiento fuera del planeta.

Starship, el cohete pensado para colonizar Marte

Buena parte de las aspiraciones de la compañía depende del desarrollo de Starship, el enorme cohete reutilizable diseñado específicamente para misiones de larga distancia y eventual colonización de Marte.

La más reciente versión del vehículo espacial podría despegar nuevamente en los próximos días, en medio de la carrera de SpaceX por convertir en realidad uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la exploración espacial.

*Con información de AFP.