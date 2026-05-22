La verdad detrás del ‘sacrificio’ humano de Meta: revelan cómo se realizaron los despidos masivos que dejaron a miles sin empleo

Meta comenzó el miércoles, 20 de mayo, a ejecutar su plan de despedir a unos 8.000 empleados —aproximadamente el 10% de su plantilla mundial— mientras el cofundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, quiere reforzar los recursos de la compañía para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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Según informó Bloomberg, la empresa comenzó a enviar las primeras notificaciones de despido durante la madrugada en su sede de Singapur. El proceso se desarrolló de forma coordinada en distintas regiones del mundo, ajustando los avisos a los horarios locales de cada país.

Mientras en Singapur los correos electrónicos fueron enviados hacia las 4:00 a. m. bajo horario estadounidense, en lugares como Reino Unido y Estados Unidos las comunicaciones llegaron durante la mañana del miércoles, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

El cofundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, quiere reforzar los recursos de la compañía para el desarrollo de la IA. Foto: AFP

Días antes de que se oficializaran los despidos, las oficinas de Meta ya reflejaban un ambiente inusual. Desde el área de recursos humanos se pidió a los trabajadores de distintas regiones, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, que realizaran sus labores desde casa y evitaran asistir presencialmente a las sedes.

La medida dejó espacios de trabajo prácticamente vacíos y, según varios empleados, buscaba facilitar el proceso de recortes de manera reservada y sin escenas de tensión dentro de las oficinas.

La indemnización por despido es un derecho adicional a la liquidación laboral. Foto: Creada con IA Gemini

Al mismo tiempo, en algunas instalaciones comenzaron a circular volantes en rechazo a un nuevo sistema de rastreo de datos de empleados impulsado por la compañía para fortalecer sus herramientas de inteligencia artificial.

Además de los despidos masivos, Meta anunció en abril la cancelación de sus planes de contratar a 6.000 personas y la reubicación de otros 7.000 empleados en el sector de la inteligencia artificial.

En un memorándum dirigido al personal, publicado por Business Insider, Zuckerberg expresó su agradecimiento a los empleados que abandonan la empresa y trató de tranquilizar a las personas que se quedan.

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“Siempre es triste decir adiós a personas que han contribuido a nuestra misión y a la construcción de esta empresa”, escribió.

Zuckerberg afirmó que no esperaba más despidos este año y reconoció que la empresa había fallado en su comunicación con el personal.

Este es el segundo gran recorte de personal de Zuckerberg, después de fulminar 21.000 empleados entre 2022 y 2023.

*Con información de AFP.