Mark Zuckerberg cuestionó el impacto de las investigaciones internas en la imagen de Meta: “Creo que deberíamos ser elogiados”

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se planteó dejar de realizar investigaciones internas sobre cuestiones y problemas sociales en sus plataformas como Instagram, debido a que reflexionó que ocasionan más problemas judiciales y críticas para la compañía que a otras empresas del sector que no analiza internamente estos problemas.

La compañía propietaria de Instagram, Facebook, Threads y WhatsApp lleva a cabo investigaciones regularmente sobre cuestiones sociales en sus plataformas, como puede ser la salud mental de los adolescentes. Estos análisis se realizan para comprender cómo interactúan los usuarios en las redes sociales mencionadas y qué problemas surgen, de cara a ayudar a ofrecer experiencias seguras y positivas a los jóvenes.

Mark Zuckerberg planteó dejar de realizar investigaciones internas sobre cuestiones y problemas sociales en sus plataformas. Foto: AFP

Sin embargo, los resultados de estos informes han ocasionado problemas para Meta en diversas ocasiones, como en su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, junto con otras cuatro redes sociales, para testificar sobre su papel en la gestión del abuso sexual infantil y los problemas de salud mental en menores.

Ahora, en el marco de un caso de demanda judicial del estado de Nuevo México (Estados Unidos), que acusa a Facebook e Instagram de crear un “mercado para depredadores en busca de hijos” y presentar engañosamente sus productos como seguros para adolescentes, se han revelado documentos internos de Meta que muestran que Mark Zuckerberg llegó a plantearse si la compañía debía cambiar su enfoque sobre la investigación de los posibles daños sociales de sus plataformas.

Esta reflexión del CEO surgió en septiembre del año 2021, un día después de que se publicaran informes basados en filtraciones que indicaban que Instagram empeoraba la imagen corporal de un 32% de las adolescentes que utilizaban la red social y ya se sentían mal con su cuerpo.

Además de publicar un comunicado matizando las investigaciones sobre cómo afecta Instagram a las adolescentes y negando las acusaciones de ser una red social “tóxica”, Zuckerberg envió un correo confidencial a altos ejecutivos de Meta, entre ellos, la entonces directora de operaciones Sheryl Sandberg y el responsable de asuntos globales Nick Clegg, donde expresó su preocupación por el hecho de que la empresa recibiera más críticas públicas por investigar y documentar este tipo de problemas.

Acusa a Facebook e Instagram de crear un “mercado para depredadores en busca de hijos”. Foto: AFP

Así lo ha compartido The Verge, quien ha tenido acceso al contenido del correo electrónico, donde Zuckerberg también señala que este tipo de prácticas perjudican a Meta más que a otras compañías competidoras como Apple, que optan por no estudiar sus servicios ni asumir responsabilidades similares. Concretamente, Zuckerberg matizó en las comunicaciones internas que Meta “recibió más críticas” porque al informar de los problemas sociales “hace parecer que hay más de ese comportamiento” en sus plataformas.

De la misma forma, el CEO también hizo referencias a otras compañías del sector, como es el caso de YouTube, Twitter y Snap, de las que detalló que “adoptan un enfoque similar, aunque en menor medida”. Por ejemplo, manifestó que “YouTube parece enterrar intencionadamente la cabeza en la arena para pasar desapercibido y no ser el centro de atención”. De la misma forma, alegó que “puede que Twitter y Snap simplemente no tengan los recursos para hacer este tipo de investigación”.

No obstante, se ha de tener en cuenta que YouTube cuenta con su Comité Asesor de Jóvenes y Familias y, por su parte, Snap dispone del Índice de Bienestar Digital.

“Creo que deberíamos ser elogiados por el trabajo que hacemos para estudiar, comprender y mejorar los temas sociales en nuestras plataformas”, sentenció Zuckerberg, al tiempo que alegó que “desgraciadamente, los medios tienden más a usar cualquier investigación o recomendación para decir que no se está haciendo todo lo posible en lugar de que nos tomamos estos problemas más en serio que nadie en nuestro sector al estudiarlos y buscar soluciones, no todas razonables de implementar porque todo tiene sus compromisos”.

