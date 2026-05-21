Lo que parece una simple fotografía para compartir en redes sociales podría convertirse en una puerta abierta para delincuentes digitales, pues mostrar las manos frente a la cámara, ya sea haciendo una señal, saludando o posando, puede exponer información única de cada persona sin que esta lo note.

Expertos señalan una preocupante actualización sobre el uso de contraseñas en celulares y cuentas bancarias

Así lo advirtió Guillermo Pérezbolde, director de la agencia Mente Digital de México, quien alertó sobre el avance de herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar imágenes comunes y detectar detalles invisibles para la mayoría de usuarios.

Aquí, el problema no estaría relacionado únicamente con la foto sino con los datos biométricos que pueden quedar expuestos.

El método que preocupa a los expertos

Las huellas dactilares son consideradas uno de los métodos de identificación más seguros del mundo. Bancos, hogares, celulares, oficinas y diferentes sistemas de acceso utilizan este mecanismo para verificar la identidad de las personas.

Sin embargo, el experto explicó que la inteligencia artificial permite que analizar fotografías tomadas incluso a distancia para identificar patrones presentes en los dedos. Esto significa que una selfie, una imagen grupal o una publicación cotidiana podrían entregar información sensible sin autorización.

La alta calidad de las cámaras actuales facilitaría que programas de inteligencia artificial identifiquen patrones únicos en los dedos. Foto: Getty Images

Según explicó el especialista, existen procesos con IA que permiten recrear las huellas obtenidas a través de fotografías y convertirlas en copias físicas capaces de engañar lectores biométricos tradicionales.

La preocupación aumenta porque muchas personas publican fotos en alta calidad, lo que facilita que algunos detalles sean ampliados digitalmente con herramientas automatizadas. Además, ya no sería necesario tener contacto directo con una persona para obtener parte de su información privada. Bastaría una imagen publicada libremente en internet.

El llamado a tener más cuidado en redes sociales

Pérezbolde recomendó prestar más atención al tipo de contenido que se comparte en plataformas digitales. Aunque para muchos las redes sociales son espacios cotidianos de entretenimiento, cada fotografía publicada deja información que puede ser utilizada de distintas maneras.

Mostrar las manos en primer plano aumentaría riesgos de seguridad digital. Foto: Getty Images

Por ello, especialistas insisten en adoptar medidas preventivas, como evitar mostrar las palmas o los dedos en primer plano y revisar cuidadosamente qué tipo de imágenes se hacen públicas en internet.