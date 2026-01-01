Ciencia

Los cinco avances que podrían transformar la ciencia y la tecnología en 2026: inteligencia artificial y exploración espacial

La tecnología avanza a un ritmo acelerado y se convierte en un motor de cambio que redefine la manera en que las personas viven, trabajan y se relacionan entre sí.

Redacción Tecnología
1 de enero de 2026, 11:37 a. m.
Estas son las tendencias tecnológicas y científicas que marcarán el 2026.
Estas son las tendencias tecnológicas y científicas que marcarán el 2026. Foto: Getty Images

Cada año está marcado por tendencias que logran captar la atención del público y se imponen en ámbitos como la moda, la cultura y, sobre todo, la tecnología. Estas corrientes son clave porque reflejan cambios en las necesidades y prioridades de la sociedad.

En ese contexto, la tecnología desempeña un papel determinante, ya que avanza a un ritmo acelerado y da paso a nuevas tendencias que transforman la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan.

De una u otra manera, muchas de estas innovaciones terminan integrándose en la vida cotidiana: desde el uso de asistentes virtuales y plataformas digitales hasta los sistemas de pago sin efectivo o las aplicaciones enfocadas en la salud. Conocerlas permite a los usuarios adaptarse mejor, tomar decisiones informadas y aprovechar sus beneficios de manera segura.

La hipótesis plantea que el cometa podría cumplir un rol más activo cerca de Júpiter que en las inmediaciones de la Tierra.
Estar informado sobre estos avances permite a los usuarios adaptarse mejor a los cambios. Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, con la llegada de 2026 se prevén tendencias relevantes que podrían destacar a lo largo del año tanto en el ámbito tecnológico como en el científico, según explica el portal especializado Nature.

Científicos impulsados por inteligencia artificial

En 2026, la inteligencia artificial dejará de ser únicamente una herramienta de apoyo para convertirse en un actor cada vez más autónomo dentro del proceso científico. De acuerdo con Nature, los llamados “agentes de IA” podrán diseñar experimentos, analizar grandes volúmenes de datos y generar hipótesis con una supervisión humana mínima.

Este avance promete acelerar los descubrimientos científicos, aunque también plantea riesgos, como errores difíciles de detectar o conclusiones poco fiables, lo que obligará a reforzar los sistemas de validación y control en la investigación.

Terapias genéticas personalizadas

El nuevo año podría marcar un punto de inflexión en la medicina genética con el inicio de ensayos clínicos basados en terapias personalizadas mediante edición genética. Inspirados en casos recientes de éxito con la tecnología CRISPR, estos tratamientos se diseñan específicamente para la mutación de cada paciente, especialmente en niños con enfermedades raras y potencialmente mortales.

Pruebas de sangre para detectar múltiples tipos de cáncer

Uno de los avances médicos más esperados es la publicación de los resultados de un gran ensayo clínico que evalúa una prueba de sangre capaz de detectar hasta 50 tipos de cáncer en etapas tempranas. El estudio busca identificar fragmentos de ADN tumoral en la sangre antes de que aparezcan los síntomas, lo que permitiría diagnósticos más precoces y tratamientos más efectivos.

x
Muchas tendencias tecnológicas terminan incorporándose al día a día. Foto: Getty Images

Grandes misiones espaciales

La exploración espacial tendrá un papel protagonista en 2026 con varias misiones clave en desarrollo. La NASA planea el lanzamiento de Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la década de 1970. Por su parte, China enviará la misión Chang’e-7 al polo sur lunar para estudiar su geología y posibles reservas de agua.

Japón avanzará con la misión MMX, cuyo objetivo es traer muestras de las lunas de Marte, mientras que Europa lanzará el telescopio PLATO para la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra.

Perforaciones profundas para estudiar el interior de la Tierra

En el campo de las ciencias de la Tierra, China planea iniciar ambiciosas expediciones de perforación oceánica con el objetivo de alcanzar el manto terrestre atravesando la corteza oceánica. Estas investigaciones podrían aportar datos inéditos sobre la formación de la corteza, el funcionamiento de la tectónica de placas y los procesos que ocurren en las capas más profundas del planeta. Se trata de uno de los proyectos geológicos más ambiciosos previstos para los próximos años.

