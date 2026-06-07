Orgullo colombiano: joven cucuteña representará al país en un programa de la Nasa

Una historia que llena de júbilo a los colombianos se ha hecho popular durante los últimos días. La cucuteña Luisa Ochoa Pérez, de 16 años, tendrá el honor de representar a Colombia en un programa de formación aeroespacial en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como Nasa.

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Se trata del International Air and Space Program, que tendrá fecha entre el 8 y el 14 de noviembre en las instalaciones de la NASA, en Estados Unidos. Llegó al programa luego de haberse inscrito en la página de Aexa Programs a inicios de este año.

Orgullo colombiano: una joven de 16 años de Cúcuta fue seleccionada entre solo 50 estudiantes de todo el mundo para participar en un programa de formación de la NASA. Foto: Getty Images

Luego de realizar la inscripción, pudo hacer una entrevista y el 16 de mayo le notificaron oficialmente su aceptación. La escogencia de Ochoa es sinónimo de orgullo, dado que el programa solo aceptó 50 personas a nivel mundial. Entre los seleccionados hay jóvenes de México, Chile y Panamá.

La formación tendrá una duración de siete días, en los que los menores que lograron entrar, serán capacitados por científicos de la Nasa, con varias actividades previstas para adquirir mayor conocimiento.

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Entre las dinámicas que se desarrollarán, se encuentran tareas en espacios que simulan ambientes de la Luna y Marte, además de participar en laboratorios de robótica y competencias en pruebas de gimnasia con robots.

De Cúcuta para el mundo: la estudiante colombiana vivirá una experiencia única con simulaciones en ambientes de Marte y la Luna, laboratorios de robótica y actividades espaciales. Foto: Getty Images

También usarán un traje espacial y se sumergirán en una piscina gigante, en la que podrán simular las condiciones de microgravedad. Les darán además una oportunidad de proponer un proyecto. El ganador podrá ser implementado en la Nasa.

La propuesta de Ochoa es la de fortalecer la medicina aeroespacial dentro de la agencia. Actualmente, Luisa está por confirmar la inscripción, mientras busca los recursos para poder asistir.

Una de sus metas es estudiar medicina aeroespacial y seguir representando a Colombia en este campo, que puede ser altamente apetecido pero tener pocos profesionales.

El talento colombiano vuelve a destacarse. Luisa Ochoa fue escogida para participar en el International Air and Space Program, uno de los programas juveniles más exclusivos del sector aeroespacial. Foto: NASA via Getty Images