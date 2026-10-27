Cámara de Representantes, en carrera contrarreloj: cuatro días para subsanar la reforma pensional de Petro

La Cámara de Representantes entró a una semana decisiva y deberá corregir los artículos de la reforma pensional de Gustavo Petro que recibieron reparos por parte de la Corte Constitucional. Los congresistas tienen cuatro días para cumplir con la orden judicial.
Aunque la decisión del alto tribunal se conoció el 17 de septiembre pasado y se dio el ultimátum de 30 días para ejecutar la medida, apenas la Cámara agendó la discusión para esta semana.
Antes de programar el asunto, la mesa directiva le envió una carta a la sala plena de la Corte para que diera un plazo de 30 días, dado que no hubo espacio suficiente para ejecutar el fallo en el período previsto, entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre. Fuentes consultadas por SEMANA contaron que los magistrados no contestaron la petición.
El argumento de la Cámara es que concurrieron, en el mismo lapso, el deber de discutir y expedir el Presupuesto General de la Nación para 2027 conforme a un calendario constitucional y orgánico indisponible.
En la misiva también se dijo: “La ampliación pretendida no modifica el contenido de la sentencia ni el ámbito de las proposiciones devueltas; busca asegurar que el remedio judicial produzca el resultado constitucional que lo justifica”.
Ante la ausencia de respuesta de la Corte Constitucional, la mesa directiva agendó para este 27 y 28 de octubre la discusión del articulado de la reforma pensional de Gustavo Petro. La plenaria está citada para las 2:00 de la tarde y se tiene como prioridad esta tarea.
Estos son los elementos que se revisarán:
- Inciso 4º del artículo 11 – Proposición Armando Antonio Zabaraín D’arce.
- Artículo 14 - Proposición Armando Antonio Zabaraín D’arce.
- Literal k del artículo 19 - Proposición Armando Antonio Zabaraín D’arce.
- Parágrafo transitorio del artículo 23 - Proposición Jennifer Dalley Pedraza Sandoval.
- Artículo 36 – Proposición Víctor Manuel Salcedo Guerrero.
- Inciso 2º del artículo 63 - Proposición Víctor Manuel Salcedo Guerrero.
- Numeral 5º del artículo 84 - Proposición Víctor Manuel Salcedo Guerrero.
- Inciso 1º del artículo 92 - Proposición Víctor Manuel Salcedo Guerrero.
- Artículo 93 - Proposición Víctor Manuel Salcedo Guerrero.
- Proposición artículo nuevo - Proposición Jennifer Dalley Pedraza Sandoval.