Cámara de Representantes, en carrera contrarreloj: cuatro días para subsanar la reforma pensional de Petro

La Cámara de Representantes entró a una semana decisiva y deberá corregir los artículos de la reforma pensional de Gustavo Petro que recibieron reparos por parte de la Corte Constitucional. Los congresistas tienen cuatro días para cumplir con la orden judicial.

Aunque la decisión del alto tribunal se conoció el 17 de septiembre pasado y se dio el ultimátum de 30 días para ejecutar la medida, apenas la Cámara agendó la discusión para esta semana.

Antes de programar el asunto, la mesa directiva le envió una carta a la sala plena de la Corte para que diera un plazo de 30 días, dado que no hubo espacio suficiente para ejecutar el fallo en el período previsto, entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre. Fuentes consultadas por SEMANA contaron que los magistrados no contestaron la petición.

Cámara solicitó más tiempo para subsanar artículos de la reforma pensional

El argumento de la Cámara es que concurrieron, en el mismo lapso, el deber de discutir y expedir el Presupuesto General de la Nación para 2027 conforme a un calendario constitucional y orgánico indisponible.

En la misiva también se dijo: “La ampliación pretendida no modifica el contenido de la sentencia ni el ámbito de las proposiciones devueltas; busca asegurar que el remedio judicial produzca el resultado constitucional que lo justifica”.

Ante la ausencia de respuesta de la Corte Constitucional, la mesa directiva agendó para este 27 y 28 de octubre la discusión del articulado de la reforma pensional de Gustavo Petro. La plenaria está citada para las 2:00 de la tarde y se tiene como prioridad esta tarea.

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Estos son los elementos que se revisarán: