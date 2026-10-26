Abelardo De La Espriella condenó el asesinato de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el asesinato de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta y exsecretario de Gobierno de esa ciudad, ocurrido en la tarde de este 26 de octubre.

La información preliminar advierte que Castellanos, quien no contaba con un esquema de protección, fue atacado a disparos en una calle de la capital de Norte de Santander y los sicarios se fugaron.

Asesinaron a Miguel Castellanos, precandidato a la alcaldía de Cúcuta

De La Espriella emitió un mensaje en su cuenta de X para rechazar el crimen de Castellanos, quien era hermano del exsenador Jairo Castellanos y del concejal de Bogotá, Leandro Castellanos.

“Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander”, dijo el mandatario.

Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, asesinado. Foto: Redes sociales

El jefe de Estado contó que dio instrucciones a la Policía para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para esclarecer el crimen del político.

“Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor. En Colombia no habrá espacio para la impunidad”, dijo el primer mandatario.

¿Quién era Miguel Castellanos? La historia del precandidato a la Alcaldía de Cúcuta asesinado

Además del presidente Abelardo De La Espriella, otros sectores políticos se han pronunciado en redes sociales sobre el crimen de Miguel Castellanos, quien buscaba competir por la Alcaldía de Cúcuta en 2027.

Rafael Nieto, del Centro Democrático, dijo: “Asesinaron a Miguel Castellanos. La violencia en Cúcuta está desbordada. Mi sentido pésame a sus hermanos, el senador Jairo Castellanos y el concejal Leandro Castellanos, a su familia y a todos los cucuteños que hoy lamentan el homicidio de Miguel”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se sumó a las condolencias: “Qué noticia tan dolorosa. Hacer política en este país no puede costar la vida. El asesinato de Miguel en Cúcuta debe ser investigado con celeridad y los responsables pagar la máxima pena”.

Y Mauricio Toro, de la Alianza Verde, escribió en X: “Asesinan a Miguel Castellanos, hermano de nuestro concejal verde y amigo Leandro Castellanos y el senador Jairo Castellanos. Toda mi solidaridad con sus familias”.