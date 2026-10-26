“Hacer política en este país”: alcalde Galán reaccionó al asesinato de Miguel Castellanos, precandidato en Cúcuta

Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, reaccionó al asesinato de Miguel Castellanos, precandidato a la alcaldía de Cúcuta y exsecretario de Gobierno de esta misma ciudad.

¿Quién era Miguel Castellanos? La historia del precandidato a la Alcaldía de Cúcuta asesinado

Desde su cuenta de X, Galán rechazó y lamentó esta tragedia, enviando un sentido mensaje, cuestionando la realidad política del país. “Qué noticia tan dolorosa. Hacer política en este país no puede costar la vida”, dijo el alcalde.

Castellanos se perfilaba para la alcaldía de Cúcuta. Ya era precandidato para las elecciones regionales de 2027 y, según fuentes de la ciudad, solo denunció amenazas cuando se desempeñó como secretario de Gobierno y no tenía en el momento amenazas de vida.

Miguel Castellanos, asesinado en Cúcuta. Foto: Redes sociales

En su mensaje, el alcalde Galán exigió la claridad de los hechos y la justicia en los tribunales contra los responsables de la muerte de Castellanos. Además, cerró su mensaje enviándole un mensaje a la familia del fallecido.

“El asesinato de Miguel en Cúcuta debe ser investigado con celeridad y los responsables pagar la máxima pena. A su familia, un abrazo solidario, muy especialmente a sus hermanos Leandro, concejal de Bogotá, y Jairo Castellanos”, concluye Galán.

El alcalde de Bogotá les dio una mención especial a sus hermanos, en donde destacó Leandro Castellanos, quien también participa en política como concejal de la capital. Con el aval del Partido Verde, Castellanos es reconocido por haber sido jugador de futbol y hoy legislar para los bogotanos.

Concejal Leandro Castellanos Foto: Tomada del Twitter @leocaste22

Galán conoce bien lo que son las tragedias por el ejercicio político. Su apellido tiene mucho peso en la política colombiana a raíz de la herencia de su padre, Luis Carlos Galán: candidato presidencial en 1982 y 1990, fundador del Nuevo Liberalismo en 1986 y asesinado por Pablo Escobar en Soacha en el recordado 18 de agosto de 1989.

Luis Carlos Galán y sus hijos Foto: Archivo personal Carlos Fernando Galán

El crimen que dejó sin vida a Castellanos es materia de investigación; sin embargo, la información preliminar indica que el político se bajó de su camioneta y, mientras sostenía una conversación, fue atacado con un arma de fuego, en presencia de su hijo.

Fuentes de la Alcaldía de Cúcuta revelaron a SEMANA que no contaba con esquema de protección porque, hasta el momento, no se habían reportado intimidaciones, según contaron.

Su asesinato tiene conmocionado al país y el presidente Abelardo De La Espriella comunicó las instrucciones que les ha dado a las autoridades para esclarecer los hechos.

“He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen”, dijo el jefe de Estado.