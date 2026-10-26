Las pruebas contra un coronel en retiro investigado por abuso sexual y el homicidio de dos hermanas en Antioquia

Wilson Humberto Velandia es un coronel en retiro del Ejército Nacional investigado por la desaparición, el abuso sexual y el homicidio de dos hermanas en el departamento de Antioquia, hechos que habrían ocurrido mientras se desempeñaba como miembro activo de las Fuerzas Militares.

Policías capturados por la muerte de Donovan Balanta no aceptaron cargos. Fiscalía imputó homicidio y tortura

Los hechos materia de investigación tienen más de dos décadas. En 2003, aparentemente mientras se desempeñaba como teniente del Batallón de Artillería n.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada, Wilson Humberto Velandia, en coordinación con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habría retenido a las jóvenes, de 19 y 17 años, en la plaza principal del municipio y las habría trasladado a una vivienda.

“Al lugar presuntamente llegó Velandia Serrano, quien en su momento era teniente del Batallón de Artillería n.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada, trasladó a la adolescente al baño y la agredió sexualmente, mientras su hermana era sometida a distintos vejámenes por otros hombres. Conductas a las que posteriormente también se habría unido el oficial”, dijo la Fiscalía.

El oficial se desempeñaba como teniente del batallón de Artillería n.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada. Foto: Suministradas

El ente acusador advirtió que las víctimas fueron golpeadas y amenazadas, tras ser señaladas de tener supuestos nexos con otro grupo ilegal. Las evidencias recopiladas indican que Velandia Serrano, al parecer, ordenó a la estructura paramilitar asesinarlas y sepultarlas en un cerro; y años después habría dispuesto la exhumación de los cuerpos para evitar que fueran ubicados.

“En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel (r), la cual fue materializada por unidades de la Sijín de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia)”, explicó el ente acusador.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

La Fiscalía aseguró que el coronel en retiro fue vinculado mediante diligencia de indagatoria por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.