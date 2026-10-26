“Ya van por el matoneo”: presidente de la JEP rechaza críticas a magistradas por situación en audiencia con Timochenko

El pasado 7 de octubre, SEMANA reveló en su totalidad una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko.

“Había un personaje muy simpático”: Timochenko se burló ante la JEP de la situación de los secuestrados

Varios fragmentos de esa sesión generaron una gran polémica por el comportamiento de dos magistradas con el excomandante guerrillero mientras narraba la situación de los secuestrados.

El episodio generó indignación en varios sectores, lo que avivó los cuestionamientos contra dicho tribunal por la falta de resultados.

Magistrada Julieta Lemaitre. Foto: Suministrada a SEMANA/API.

Este lunes 26 de octubre, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, se refirió a la situación y aseguró que lo ocurrido fue sacado de contexto.

Para el presidente del tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz, existe una “campaña de desprestigio” contra las magistradas.

“Ya han pasado unos límites de irrespeto y de ataques que ya van por el matoneo y la violencia digital. Eso ya es inaceptable”, afirmó el magistrado.

Frente al video en cuestión, el presidente de la JEP aseguró que los fragmentos difundidos fueron sacados de contexto.

“Son unos muy pequeños fragmentos totalmente descontextualizados (...) Cogen un video donde entra una señora con un tinto y a la gente le da risa y a partir de ahí generan toda una película. Hombre, eso no es real”, indicó.

“Nosotros estamos dispuestos al diálogo, a las explicaciones, a que discutamos los resultados de la JEP. Al tema del presupuesto. Pero yo hago un llamado para que no se pasen unas líneas que atentan contra la dignidad de la gente. No saben los daños morales que causan”, añadió.

Finalmente, el magistrado recordó que muchos magistrados han recibido amenazas e intimidaciones por las acciones de búsqueda de la verdad que han llevado a cabo en los territorios.