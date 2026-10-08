Continúa la polémica por las declaraciones rendidas en 2019 por el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso de los secuestros.

"Había un personaje muy simpático": Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, se burló ante la JEP de la situación de los secuestrados. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/xbgSIyalcC — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

En la declaración que se extendió por casi dos horas, y que fue revelada por SEMANA, el exjefe de las Farc aseguró que los secuestrados recibían un “buen trato”.

Para sostener su versión, aseguró que durante un tiempo, a finales de la década de los setenta, se le ordenó la custodia de varios secuestrados.

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Frente a tres magistrados que conformaban la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Timochenko relató una situación que le pasó con un “personaje muy simpático”.

“Para el secuestrado había carne, para nosotros no (en referencia a los guerrilleros). Pero había para él”, indicó.

“Lo que pasó es que nos tocó un personaje muy simpático. A nosotros nos tocaba comer algo que se llamaba cuchuco dulce, que es maíz molido con panela, pero para el señor había carne. Pero a él le encantaba el cuchuco, entonces nos daba la carne para que le diéramos el cuchuco”, indicó.

“Para la comida de él había manteca, para nosotros no”, relató mientras esbozaba una sonrisa al recordar esa situación.

Las atenciones

En otro de los apartes de la diligencia que se realizó de manera reservada, el excomandante guerrillero recordó el caso de un médico secuestrado.

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Timochenko solo atinó a decir que tuvo todas las atenciones durante el secuestro. “En el año 76, incluso fue un secuestro sin planificar, y por eso mismo cómo lo cuidamos hasta que se nos fue. Las atenciones que eran para él. Yo recuerdo las peleas entre nosotros mismos para no ir a ofenderlo”.

En toda su declaración, el exjefe de las Farc no ocultó su sonrisa mientras relataba lo que había ocurrido con el secuestrado al que solamente se refería como “el médico”, pues nunca dijo su nombre ni entregó más datos.

Timochenko defendió ante la JEP a los hijos de Raúl Reyes, Alfonso Cano y Tirofijo: “Ahora los quieren estigmatizar”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/IPIq3FSL7D — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

“Me acuerdo el regaño que se ganó el compañero que llegó por una situación militar (...) Estábamos alrededor de donde él supuestamente debía estar durmiendo y llegó uno y dijo una palabra vulgar: ‘Este viejo no lo han hecho levantar’. Calle y a ese hombre no lo insulte. Resulta que ya no estaba en la hamaca, ya se había ido”, resaltó.

“Porque además, pues, eso también una cosa que aprendí: es que una persona que está en situación de eso tiene derecho a buscar la libertad”, señaló ante los magistrados, insistiendo en que esa es su verdad.

Estas declaraciones las hizo en medio de risas con los magistrados presentes en la pequeña sala de audiencias.