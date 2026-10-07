SEMANA revela audiencia completa de Timochenko en la JEP; aquí la indignante declaración del exjefe de las Farc

El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, justificó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin ningún desparpajo y asomo de vergüenza, los secuestros que realizó dicho grupo subversivo a dirigentes políticos e integrantes de la Fuerza Pública durante el conflicto armado.

Timochenko, quien firmó en 2016 el Acuerdo de Paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos, aseguró en una audiencia reservada, celebrada el 14 de septiembre de 2019, que la práctica del secuestro se realizó como una fuente de financiación para el proyecto político que tenían en mente.

En la audiencia, presidida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, el excomandante guerrillero, con libreto en mano, explicó su trayectoria dentro de la organización subversiva.

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También se refirió a varios intentos fallidos para lograr un proceso de paz con diferentes gobiernos, entre ellos el de Andrés Pastrana, durante el cual se estableció la zona de distensión en San Vicente del Caguán.

Mientras mostraba orgullo de las acciones que realizó dentro de las Farc, Timochenko cuestionaba las cifras que se le habían puesto de presente frente a los secuestros, intentando, a todas luces, justificarlas.

Incluso, llegó a decir que había “cifras que se inflan” para hablar del fenómeno del secuestro que se ejecutó en la mayor parte del país y que representó uno de los puntos más bajos y críticos de la guerra.

3) Pediré a Semana que las publique. Como en el caso Uribe. Colombia merece conocer lo que nunca debió ser secreto. — Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) October 7, 2026

“Que ojalá al final se logre dimensionar el fenómeno en su realidad. Cómo se dieron las cosas y la real responsabilidad frente a un fenómeno que se desbordó en la sociedad colombiana y de que seguro, pues, sí realizamos cosas que de cara a nuestra propia doctrina no deberíamos haber hecho, pero que deberán ser examinadas en el contexto real en el que se hicieron”, relató.

El exmáximo jefe de las Farc indicó que los integrantes de las Farc, en ningún momento, se unieron a ese grupo para realizar secuestros.

“Nosotros no éramos una banda de hombres y mujeres que nos alzamos en armas para secuestrar y enriquecernos, como se ha querido presentar, con unas cifras que se inflan, unas cifras que no tienen razón de ser, ni un asidero en la realidad. Las Farc no fue una organización creada para secuestrar, fue una organización con un carácter y un proyecto político, que utilizó el secuestro, en su momento, para financiar el proyecto político”, agregó.

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Una y otra vez señaló que ningún comandante de esa guerrilla se enriqueció con los secuestros. Al referirse a un “manual interno” en la guerrilla de las Farc y a una normatividad dentro del grupo subversivo, Timochenko indicó que solamente se descubrió un caso.

También habló, con gran orgullo, del caso de un comandante del Frente 21 de las Farc que intentó engañarlos con un secuestro.

“Tenemos un caso emblemático de un compañero de nombre Caicedo que era miembro del Estado Mayor Central y que fue descubierto realizando un secuestro (...) y robándose la plata”, relató.

“Afortunadamente, a su lado había un compañero firme que lo puso en evidencia (…) el financiero del Frente, cuando hace las cuentas, le sobra la plata y ustedes saben que en contabilidad no puede faltar ni sobrar plata. Eso permitió que el Secretariado mandara una comisión de investigación (…) Él fue juzgado en un consejo de guerra que lo organizaron puros mandos medios”, contó, con cierto tono de triunfo, el excomandante de las Farc.