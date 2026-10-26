José Manuel Restrepo, Omar Bula y Alejandro Ordóñez se reunieron con el embajador general de la OEA en Bogotá

El designado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, continúa desempeñándose como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a pesar de que ya se encuentra en el país.

Tal como lo anticipó SEMANA, el ministro del Interior designado, Alejandro Ordóñez, está en Colombia como embajador ante la OEA

Tras su aterrizaje en Bogotá ha sostenido múltiples encuentros. Uno de ellos fue una reunión liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula y el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin.

Según detallaron desde la Vicepresidencia, se trató de un encuentro en el que se abordaron, principalmente, los desafíos de la región y el papel de este organismo en el país.

En el encuentro, el vicepresidente resaltó la importancia de la OEA para el fortalecimiento de la democracia en el país y su respuesta a las libertades y necesidades de los colombianos.

Previamente, Ordóñez se había reunido en la Casa de Nariño con la gerente de Regiones, Valerie Lafaurie, y también se encontró con el presidente Abelardo De La Espriella.

Aunque el designado ministro del Interior ya se encuentra en el país, se espera que durante la semana regrese a Estados Unidos para hacer entrega del cargo. Mientras tanto, la radicación de su hoja de vida se daría el próximo miércoles, para que la próxima semana sea posesionado por el mandatario en la cartera política.

El cambio en el gabinete se da en medio de uno de los momentos más relevantes para el arranque del Gobierno de De La Espriella en el Congreso, ya que se están discutiendo iniciativas de gran relevancia. Por ejemplo, anunciaron que esta semana será presentada la Ley de Rescate Económico, que complementa el presupuesto para 2027, que tuvo que ser expedido por decreto luego de una diferencia en lo aprobado por el Senado y la Cámara, situación que derivó en la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior.

El Gobierno se reunió con el secretario de la OEA. Foto: Vicepresidencia

Asimismo, el Congreso se encuentra discutiendo la Ley de Sometimiento, que establece los lineamientos para que los grupos armados ilegales se entreguen a la justicia, así como para que entreguen su armamento y detalles de sus actividades ilícitas.

Desde el Gobierno han anunciado que en los próximos días será radicado el Estatuto Antiterrorista, que complementa la Ley de Sometimiento y establece la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una lista para clasificar a las organizaciones armadas.

Según el borrador que se ha conocido, se propone que haya un Consejo de Seguridad Nacional que decida qué organizaciones estarán en esa lista.

Quienes queden registrados allí serán incluidos formalmente mediante un acto administrativo y podrían ser sancionados con medidas financieras y otras restricciones.