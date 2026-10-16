En las últimas horas, la ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó los avances del Plan de Choque en Salud con corte al 5 de octubre. En este nuevo reporte, la funcionaria destacó mejoras en la entrega de medicamentos tras recibir un sistema “con dificultades profundas”.

“Pasamos de 177.000 a más de 273.000 pacientes que han recibido medicamento”, señaló. En el reporte sobresale la entrega de medicamentos asociados a enfermedades que requieren especial atención, como las enfermedades huérfanas, cuyo porcentaje de avance pasó del 33,3 al 85,5 por ciento.

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En diabetes, el indicador aumentó del 23,9 al 49,9 por ciento, mientras que en asma pasó del 19 al 58,1 por ciento.

En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el porcentaje pasó del 43,1 al 62,1 por ciento; mientras que en cáncer pasó del 54,91 al 57,2 por ciento. En cuanto a los pacientes con trasplantes, el indicador muestra que pasó del 58,31 al 61,3 por ciento.

Por otro lado, Ana María Vesga indicó que los procedimientos resueltos también presentaron un cambio positivo significativo, ya que aumentaron de 120.000 a más de 168.000.

En este contexto, Vesga subrayó que “son avances importantes, especialmente para quienes llevan meses esperando una respuesta del sistema de salud”.

No obstante, la ministra aclaró que, aunque se han registrado notables avances y mejoras, estos resultados no significan que la crisis del sistema de salud esté superada, ya que, según sus declaraciones, el actual Gobierno recibió un sistema con “dificultades profundas”.

Con lo anterior, la funcionaria dejó claro que, si bien el Plan de Choque ha permitido avanzar en algunos aspectos y generar ciertos resultados positivos, todavía persisten retos importantes que requieren atención y soluciones concretas para pacientes que continúan en espera.

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“Vamos por buen camino, pero falta mucho por hacer”, añadió. Adicionalmente, recordó su compromiso de seguir trabajando de manera articulada para dar respuesta a las necesidades de cada paciente, superar las dificultades identificadas y avanzar hacia soluciones efectivas que contribuyan al bienestar de la población afectada.

“Somos conscientes de que todavía estamos lejos de resolver todos los problemas del sistema de salud. Recibimos una situación muy compleja y nuestra responsabilidad es trabajar para que los pacientes empiecen a sentir una mejoría real en la atención”, manifestó.