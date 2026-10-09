La Superintendencia Nacional de Salud ordenó 30 medidas de cumplimiento inmediato en el Hospital Departamental de San Andrés y designó nuevos interventores para Capresoca EPS, en Casanare, y el Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar.

Las decisiones forman parte de las acciones de vigilancia y control sobre estas instituciones.

Las medidas buscan atender situaciones que podrían comprometer la prestación de los servicios médicos y dar continuidad a los procesos de intervención que adelanta el organismo de vigilancia.

Hospital de San Andrés deberá cumplir 30 órdenes

Uno de los principales focos de la Supersalud fue el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La entidad ordenó implementar 30 medidas de cumplimiento inmediato tras identificar situaciones que podrían afectar la atención de los pacientes.

Las instrucciones abarcan diferentes áreas del funcionamiento del centro asistencial, entre ellas el suministro de medicamentos e insumos, las condiciones de infraestructura, la seguridad del paciente y la gestión del talento humano.

También incluyen aspectos administrativos y financieros que requieren correctivos para mejorar el funcionamiento de la institución.

El cumplimiento de estas disposiciones será clave para atender las situaciones identificadas por el organismo de control.

Parte administrativa del sistema de salud. Foto: Getty Images

Capresoca y el Hospital Rosario Pumarejo tendrán nuevos interventores

En Casanare, la Superintendencia decidió remover a Olga Lucía Vásquez Barrios de la dirección de la intervención de Capresoca EPS.

La decisión se tomó luego de identificar presuntas irregularidades relacionadas con la documentación presentada para asumir el cargo.

El proceso continuará bajo la responsabilidad de un nuevo agente especial interventor, quien deberá dar seguimiento a la situación de la entidad y a las acciones necesarias para garantizar la atención de sus afiliados.

Por otra parte, en Valledupar, la Supersalud designó a Víctor Augusto Pedraza López como nuevo agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López E. S. E., en reemplazo de Lina María de Armas Daza.

El nuevo responsable deberá avanzar en la evaluación de la situación de la institución, actualizar el diagnóstico de sus principales dificultades y establecer una hoja de ruta para atender los desafíos operativos.

Las decisiones se producen en medio de las actuaciones de vigilancia que adelanta la Superintendencia frente a las dificultades reportadas en diferentes instituciones y por usuarios.

Imagen profesional de la salud en hospital Foto: Getty Images/Image Source

El seguimiento busca establecer qué situaciones requieren intervención y qué acciones deben adoptar los responsables para garantizar la prestación de los servicios.

Los cambios de interventores y las órdenes impartidas a los hospitales forman parte de las herramientas de control de la entidad.

Su impacto dependerá de la ejecución de los correctivos y de los resultados que se alcancen en la atención a los pacientes.