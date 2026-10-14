Operación de pulmón del papa León XIV: esta es la técnica “mínimamente invasiva” que usaron

La operación de pulmón del papa León XIV dejó un detalle que llamó la atención del mundo médico. El sumo pontífice fue intervenido mediante una técnica quirúrgica mínimamente invasiva.

Nuevo parte médico sobre la salud del papa: “Evolución postoperatoria normal”

El método, conocido como Uniportal VATS, fue desarrollado por el cirujano torácico español Diego González Rivas en La Coruña, en 2010, y permite realizar procedimientos complejos a través de una única incisión de aproximadamente tres centímetros.

La intervención se realizó en el Hospital Gemelli de Roma, donde el equipo médico extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho del papa, de 71 años, tras confirmarse un adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV supera con éxito intervención pulmonar por un adenocarcinoma. Foto: Getty

¿Cómo funciona la técnica con la que operaron al papa?

A diferencia de otros procedimientos que requieren varias incisiones, la Uniportal VATS utiliza una sola abertura en el tórax. Por allí se introducen una cámara y los instrumentos quirúrgicos necesarios para realizar la intervención.

Este acceso permite trabajar dentro del tórax sin recurrir a una apertura amplia del pecho. Entre las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva se encuentran una menor agresión quirúrgica y la posibilidad de reducir el dolor posoperatorio y favorecer la recuperación, aunque los resultados dependen de cada paciente y de las características de la operación.

El papa León XIV saluda desde la ventanilla del automóvil al salir del Vaticano, antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, en el Vaticano, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

En el caso del papa León XIV, el procedimiento permitió retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho afectado por el tumor. La intervención se llevó a cabo en el centro médico romano, cuyo equipo estaba familiarizado con la técnica.

La satisfacción del cirujano español

González Rivas compartió su satisfacción por el uso de la técnica que desarrolló y por la evolución del pontífice. En un mensaje difundido en video, aseguró que el papa se encontraba hospitalizado, con poco dolor y una recuperación favorable.

El médico también destacó la trayectoria internacional del procedimiento. Según explicó, la técnica se ha expandido hasta llegar a 146 países, una cifra que utilizó para dimensionar su alcance.

El cirujano expresó, además, su reconocimiento al equipo del Hospital Gemelli, al que describió como un grupo de profesionales cercanos y excelentes. La intervención fue realizada por los especialistas del centro italiano, no directamente por González Rivas.

La operación puso así el foco en un procedimiento desarrollado en España que hoy se utiliza en distintos lugares del mundo. Mientras el papa continúa su recuperación, la evolución médica y los resultados posteriores serán determinantes para establecer los siguientes pasos de su tratamiento.