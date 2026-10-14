Nuevo parte médico sobre la salud del Papa: “Evolución postoperatoria normal”

El papa León XIV presenta una evolución posoperatoria normal después de la cirugía a la que fue sometido el martes 13 de octubre para extirparle un adenocarcinoma pulmonar.

Louis Prevost, hermano del Papa León XIV, también lucha contra el cáncer. Esto dijo su esposa

La Santa Sede informó este miércoles que los primeros exámenes posteriores a la intervención muestran resultados dentro de los parámetros esperados y que el pontífice comenzó la fisioterapia respiratoria.

Según el comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, León XIV se sometió durante la mañana a análisis de sangre y una radiografía de tórax. Los resultados confirmaron que su recuperación avanza de acuerdo con lo previsto por el equipo médico que lo atiende en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma.

Además de iniciar los ejercicios respiratorios, el pontífice comenzó a caminar por su habitación y retomó su alimentación habitual. La información oficial señala que desayunó y almorzó después de la intervención, realizada mediante una técnica de cirugía asistida por video.

La operación consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Durante el procedimiento, que duró aproximadamente 90 minutos, el análisis del tejido extraído confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta las células glandulares del tejido pulmonar. La intervención concluyó sin complicaciones y el Papa despertó con normalidad.

El pontífice permanece hospitalizado mientras continúa bajo observación médica. De acuerdo con los reportes difundidos por la Santa Sede, se prevé que su estancia en el centro hospitalario se prolongue alrededor de una semana, aunque su evolución y los resultados de los estudios posteriores serán determinantes para establecer los siguientes pasos.

En desarrollo...