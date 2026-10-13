Papa León XIV tiene cáncer de pulmón. Vaticano confirma el diagnóstico

El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar y fue sometido a una cirugía torácica en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Según el comunicado del equipo médico que atendió al pontífice, el examen histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico que ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

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La operación se llevó a cabo según lo previsto y, de acuerdo con el parte médico, concluyó sin complicaciones. El procedimiento duró aproximadamente 90 minutos, aunque el pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano.

“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, señaló la Santa Sede en un comunicado, y añadió que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”, señala el comunicado que también fue firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.

El papa León XIV saluda desde la ventanilla del automóvil al salir del Vaticano, antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, en el Vaticano, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

“El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones”, indicó el comunicado.

Al ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente en el Vaticano señaló a la AFP que se estaban realizando más pruebas.

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León XIV fue operado “con éxito” para extirparle un nódulo en el pulmón, informó este martes la Santa Sede. El pontífice, de 71 años, fue hospitalizado a primera hora de la tarde en el hospital Gemelli de Roma.

Como se vio en redes sociales, el pontífice entró caminando al hospital Gemelli de Roma por la entrada principal más temprano en el día y saludó de mano a decenas de personas que le deseaban lo mejor y se habían reunido para saludarlo.

El papa León XIV ofrece la plegaria del Angelus en su balcón con vistas a la Plaza de San Pedro del Vaticano. Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

“La intervención concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, declaró la oficina de prensa de la Santa Sede en la red Telegram.

La Santa Sede había estimado que la convalecencia duraría aproximadamente una semana, cuando falta menos de un mes para un largo viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

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Todas las citas del pontífice han sido canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle.

*Con información de AFP.