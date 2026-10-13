El Vaticano da primer parte médico tras la cirugía realizada al papa León XIV

A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV fue operado “con éxito” para extirparle un nódulo en el pulmón, informó el Vaticano.

Operación del papa León XIV: ¿cómo es el ala secreta del Gemelli donde se recuperan los pontífices?

El pontífice, de 71 años, fue hospitalizado a primera hora de la tarde en el hospital Gemelli de Roma.

“La intervención concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, declaró la oficina de prensa del Vaticano en la red Telegram.

El Papa León XIV saluda desde la ventanilla del automóvil al salir del Vaticano, antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, en el Vaticano, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

Es el primer susto de salud para el papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

Según los especialistas, la operación llevada a cabo por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora era de bajo riesgo.

La Santa Sede había estimado que la convalecencia duraría aproximadamente una semana, cuando falta menos de un mes para un largo viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

El domingo, al término de la oración del ángelus, León XIV anunció que le detectaron un nódulo “en una fase muy temprana” durante unos exámenes médicos.

Una vista general muestra el hospital Gemelli donde el Papa está internado Foto: AFP

Todas sus citas han sido canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La legislación de la Iglesia católica no contempla mecanismos especiales en caso de enfermedad del papa, cuyo mandato es vitalicio.

El papa, un hombre muy deportista que juega al tenis, se aloja en una suite especial situada en la última planta del Gemelli, equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico.

La mayoría de los nódulos pulmonares son benignos, es decir, no cancerosos, pero un pequeño porcentaje de ellos puede ser un signo precoz de cáncer de pulmón.

El papa León XIV anunció que se someterá a una cirugía la próxima semana. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

Los nódulos pequeños generalmente no causan síntomas, pero los más grandes pueden provocar dificultad para respirar, dolor torácico y tos persistente, a veces acompañada de sangre.

El nódulo en el pulmón del papa fue descubierto durante exámenes de rutina y no a raíz de síntomas, precisó el Vaticano a la AFP.

Estos nódulos “pueden corresponder a toda una serie de lesiones benignas —inflamatorias, infecciosas, autoinmunes o congénitas— o bien ser malignos”, según el profesor Venuta.