Islandia se ha convertido en escenario de una alternativa para viajeros interesados en el campo: colaborar en granjas familiares a cambio de alojamiento y alimentación.

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La propuesta permite acercarse a las labores cotidianas de explotaciones donde se crían ovejas, vacas y caballos, incluso cuando los participantes no cuentan con experiencia agrícola.

La oferta no corresponde a una convocatoria única del Gobierno islandés. Se trata de anuncios publicados por anfitriones particulares en plataformas de intercambio, con condiciones que varían según la finca, la temporada y las necesidades de cada familia.

Algunas propuestas contemplan estancias de unas semanas, mientras otras solicitan colaboradores durante varios meses.

Islandia ofrece una oportunidad para cuidar animales domésticos a cambio de alimentación y alojamiento. Foto: Adobe Stock

Entre las actividades descritas aparecen alimentar animales, limpiar establos, recoger huevos, apoyar el mantenimiento de las instalaciones y participar en tareas domésticas.

En determinadas épocas también puede ser necesario ayudar durante el nacimiento de corderos, una labor que exige disponibilidad y atención constante.

Aunque algunos anfitriones no piden conocimientos previos, esperan disposición para aprender y adaptarse a las rutinas del lugar.

Las condiciones tampoco son iguales en todas las propiedades. Infobae reseñó el caso de una granja en los Fiordos del Oeste que alberga alrededor de 800 ovejas y ofrece comida, alojamiento y una compensación semanal de 10.000 coronas islandesas.

En Rauðasandur, otra explotación con cerca de 80 ovejas plantea una colaboración de dos o tres horas al día, a cambio de habitación y alimentación, sin remuneración económica. Estas cifras corresponden a anuncios concretos y pueden cambiar.

La actividad ganadera tiene un peso importante en la vida rural islandesa. La cría de ovejas demanda apoyo adicional durante periodos estacionales, como la época de partos, que suele concentrarse entre abril y junio. Las tareas del campo, además, se desarrollan en condiciones climáticas cambiantes y en zonas apartadas, por lo que la experiencia puede ser físicamente exigente.

El voluntariado en Granjas de Islandia a llegado para buscar personas que quieran desconectarse de la sociedad cuidando animales en ruralidad. Foto: Gobernación de Caldas/API

La actividad privada convive con programas institucionales de conservación. La Agencia de Medio Ambiente de Islandia explica que su programa Iceland Conservation Volunteers reúne cada verano a entre 80 y 100 voluntarios internacionales para mantener senderos, restaurar áreas naturales y controlar plantas invasoras en parques y reservas. No es un programa de trabajo en granjas, sino una iniciativa enfocada en la protección del entorno.

Hay una advertencia importante para quienes contemplen viajar. La Dirección de Inmigración islandesa aclara que el trabajo no remunerado en granjas no se considera voluntariado válido para solicitar el permiso de residencia destinado a esa actividad.

Ese permiso está reservado a labores con organizaciones sin ánimo de lucro reconocidas y exige, entre otras condiciones, tener al menos 18 años. Por ello, las condiciones migratorias deben verificarse antes de cualquier desplazamiento.

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La experiencia no equivale a un empleo ni garantiza cubrir todos los gastos del viaje. Cada propuesta tiene condiciones particulares según la normativa vigente para cada visitante.