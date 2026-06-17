El coloso de agua entre Islandia y Groenlandia: la impresionante cascada que la humanidad no puede ver a simple vista

En las gélidas aguas que separan Islandia de Groenlandia, existe un gigante que desafía la comprensión de la naturaleza. Aunque cuando se piensa en cataratas se suele pensar en estruendosos saltos de agua sobre acantilados, una de las mayores cascadas del mundo es totalmente silenciosa e invisible para quienes navegan sobre ella.

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Este fenómeno ocurre íntegramente bajo la superficie del Atlántico Norte, donde el agua cae, literalmente, a través de más agua.

Un abismo que deja pequeña a la tierra firme

Para dimensionar la escala de este coloso, basta compararlo con los hitos geográficos que conocemos en la superficie. Mientras que el Salto Ángel en Venezuela es famoso por ser la caída de agua más alta sobre la tierra, el gigante del estrecho de Dinamarca lo supera de forma abrumadora.

Ha sido descrita por la revista científica Live Science como: “La cascada más grande del mundo, oculta bajo el agua y diferente a cualquier otra en tierra firme” y, además, para aquellos que han visitado el Salto Ángel, los científicos de la fuente mencionada especificaron que “esta catarata es la cascada más grande del mundo, incluso más alta que el Salto Ángel”.

El choque entre corrientes cálidas y frías crea una gigantesca caída submarina que supera cualquier catarata terrestre. Foto: Servicio Nacional Oceánico de la NOAA

La existencia de este coloso submarino se debe a un principio físico sencillo: la densidad, que se entiende como el “peso” que tiene el agua según sus componentes y temperatura. En esta región, el agua extremadamente fría que viene del norte es mucho más pesada que el agua más templada del mar de Irminger.

Cuando estas dos masas de agua se encuentran, no se mezclan de inmediato; en cambio, el agua fría y pesada se hunde con fuerza por debajo de la cálida. Al llegar al relieve del fondo marino, esta corriente comienza a deslizarse hacia abajo siguiendo una pendiente, creando así una caída constante impulsada por la gravedad.

Unas dimensiones que empequeñecen los mapas

Declaró anteriormente a Live Science Anna Sánchez Vidal, profesora de ciencias marinas en la Universidad de Barcelona, ​​España, quien dirigió una expedición de investigación al estrecho en 2023, que la cascada tampoco es detectable desde el espacio, salvo mediante indicadores cartográficos como la temperatura y la salinidad.

Si se pudiera drenar el océano, lo que se vería en el estrecho de Dinamarca superaría cualquier paisaje terrestre. Mientras que el Salto Ángel en Venezuela, la catarata más alta en tierra firme, no llega a los 1.000 metros de altura, este gigante submarino tiene un desnivel de 3.500 metros.

Esta visualización permite entender cómo circulan las masas de agua en una de las regiones más frías del planeta. Foto: Estudio de Visualización Científica de la NASA

Su escala es tan masiva que no solo destaca por su altura, sino por su anchura, extendiéndose a lo largo de unos 480 kilómetros. Es una estructura geológica tallada hace miles de años por el hielo de la última glaciación, que ahora sirve de guía para este inmenso torrente oculto.

Un motor silencioso y vital para el planeta

A pesar de su magnitud, no se debe imaginar este fenómeno como una caída violenta o ruidosa. El agua se desplaza a una velocidad muy tranquila, aproximadamente medio metro por segundo, lo cual es extremadamente lento si lo comparamos con la fuerza de las cataratas del Niágara.

Esta parsimonia hace que, para un observador en el fondo, el evento pasara casi desapercibido. De hecho, Mike Clare señala que “si estuvieras allí abajo, probablemente no notarías que está pasando gran cosa”.

La catarata del estrecho de Dinamarca no es solo una curiosidad estadística; es una pieza maestra en el engranaje del planeta. Al precipitar 3,5 millones de metros cúbicos de agua cada segundo, este flujo alimenta lo que se conoce como la circulación termohalina.