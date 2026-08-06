Video muestra el impactante momento en que un enorme iceberg se parte en dos frente a Groenlandia

Son de esas imágenes que te quitan el aliento: un enorme iceberg flota y avanza lentamente frente a la costa de Groenlandia. Tras 55 minutos en movimiento, la masa gigante de hielo se detiene y comienza a inclinarse.

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El témpano de hielo se ladea, expone su “vientre” de color azul brillante y comienza a dejar caer pedazos de hielo en cascada que provocan grandes olas al aterrizar en el agua. Al final, el témpano queda partido en dos.

Virales del impresionante evento

El impactante momento fue al menos registrado desde dos perspectivas. Uno de ellos, un video viral de la usuaria de TikTok Mona Hansen, muestra el sorprendente fenómeno desde una parte alta del pueblo de Illulissat, en la costa groenlandesa occidental.

El otro video, registrado con una cámara de alta definición situada directamente en la costa frente a la bahía de Disko, corresponde a una transmisión en vivo del canal AfarTV.

Cómo se vuelcan los icebergs

El iceberg quedó atrapado en las aguas de la desembocadura del fiordo helado de Illulisat, declarado Patrimonio Natural de la UNESCO. De allí proceden las masas de hielo del glaciar Jakobshavn, uno de los productores más abundantes de témpanos de Groenlandia.

Estos témpanos pueden “quedar atrapados cerca de la desembocadura del fiordo glaciar mientras se derriten, se fracturan y se reducen lo suficiente como para poder desplazarse hacia la bahía de Disko”, describe AfarTV en la publicación de su video.

A medida que el hielo se derrite, se erosiona y pierde grandes bloques, el centro de gravedad de los icebergs se desplaza. Cuando pierde su estabilidad, el témpano puede girar repentinamente hacia una nueva orientación.

“El vuelco resultante es capaz de desplazar un enorme volumen de agua y generar potentes olas locales”, añade.

El azul que revela el pasado del hielo

Otro aspecto llamativo es el color. Cuando el iceberg se vuelca, su parte inferior —hasta ese momento sumergida— queda expuesta y se observa un azul intenso que contrasta con el blanco de la superficie.

Ese color tiene una explicación. En 2020, el científico de la NASA Dan Berisford lo describió en el podcast On a Mission de la agencia espacial: “En el borde del glaciar, la parte superior es muy blanca y parece nevada, pero cuando se desprende del glaciar, el iceberg suele volcarse. Cuando esto pasa, la parte del hielo que estaba sumergida adquiere este color azul intenso”.

La imagen satelital del mismo día en que se dio vuelta el iceberg frente a Ilulissat. Foto: DW

“A veces tienen cascadas que caen por el lado, si se trata de un iceberg grande de cima plana. Pero cuentan la historia de su origen”, agregó Berisford.

Más icebergs en una imagen satelital

Los satélites Copernicus Sentinel-2 de la Unión Europea fotografiaron la bahía de Disko desde el espacio ese mismo día. Las imágenes muestran varios icebergs a la deriva y una densa masa de hielo blanco bloqueando la desembocadura del fiordo.

“El día en que se tomó esta imagen satelital, un gran iceberg volcó frente a la localidad de Ilulissat, lo que provocó fuertes olas cerca de la costa. No obstante, no se registraron heridos ni daños”, reportó en un comunicado el programa Earth Observations de Copernicus.

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Los datos satelitales, añade el programa, “facilitan el seguimiento del desprendimiento de glaciares, el movimiento de los icebergs y las condiciones del hielo costero, lo que contribuye a la investigación de la criósfera, al conocimiento de la situación marítima y a la vigilancia medioambiental en el Ártico”.

La punta del iceberg, literalmente

Por cierto, la expresión “solo vemos la punta del iceberg” tiene una base científica concreta. Según el medio especializado IFLScience, cerca del 11% de estas masas de hielo sobresale de la superficie en un momento dado.

El resto permanece oculto bajo el agua, como demuestra este video, capaz de cambiar de forma drástica la dinámica de todo el témpano cuando queda expuesto.

*Con información de DW.