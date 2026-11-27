El jueves 26 de noviembre, a tres días de las elecciones generales en España, el debate a cuatro de RTVE dejó una frase que ha eclipsado buena parte de las propuestas. Ada Colau (Frente Amplio) reprochaba a Alberto Núñez Feijóo (PP) la gestión de la dana de 2024, y este respondió: “Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta, y usted, calladita”.

Pedro Sánchez intervino de inmediato: “¿Pero qué machismo es ese?”. Colau replicó que no pensaba quedarse “calladita”. Feijóo explicó después que había omitido el verbo (“y usted estuvo calladita”), es decir, que reprochaba a Colau su silencio ante la actuación del presidente; su partido difundió por escrito la versión con “estaba calladita” y él mismo retiró la expresión “si ha molestado a alguien”. Al día siguiente, insistió en que Sumar y Frente Amplio habían estado “calladitos y calladitas” ante la corrupción.

¿Por qué una sola palabra provoca una reacción tan grande? La lingüística puede darnos algunas respuestas.

Dos lecturas para una misma palabra

La frase admite dos interpretaciones. En la primera, “calladita” es un predicativo con un verbo elidido: “usted estuvo calladita”, un reproche por no haber hablado. En la segunda, funciona como una fórmula directiva, casi un imperativo sin verbo, del tipo “¡calladita!”, que ordena silencio. La elipsis es habitual en la oralidad, pero aquí deja el enunciado abierto, y el oyente lo completa con lo que tiene más a mano: la entonación, el gesto de señalar y, sobre todo, un marco cultural muy reconocible, el de “calladita estás más guapa”.

Álvaro García Meseguer, pionero en el estudio del sexismo lingüístico en español, sostenía que la lengua como sistema no es sexista: el sexismo puede estar en quien habla o en quien escucha. El caso del debate ilustra bien esa idea. Aunque la intención fuera la primera lectura, la segunda está tan arraigada que se activa casi sola. Y lo que la activa es, precisamente, el diminutivo.

El diminutivo que no empequeñece

El sufijo -ito/-ita no sirve solo para hacer las cosas pequeñas. Con adjetivos y participios suele intensificar: subraya que un estado se ha alcanzado por completo. Calladita no es “un poco callada”, sino “completamente callada”, como “quietecito” o “cuidadito”. Pero el diminutivo tiene además un fuerte valor afectivo, y ese afecto tiene un destinatario prototípico: la infancia. “Quietecita” o “a dormir tempranito” son fórmulas que se dirigen, sobre todo, a niños y niñas.

Cuando ese registro se dirige a una mujer adulta, y además en un contexto de poder como un debate presidencial, se produce un desplazamiento: la interlocutora pasa simbólicamente al lugar de quien debe ser corregida con cariño.

La psicología social tiene un nombre para esta combinación de afecto y control. La teoría del sexismo ambivalente distingue entre un sexismo hostil y otro benevolente, que se expresa a través de un paternalismo protector. “Calladita estás más guapa” es casi un ejemplo de manual: ordena el silencio, pero lo envuelve en un piropo.

Una tradición milenaria de silencio

La idea de que el silencio embellece a la mujer no nace en el refranero. La estudiosa del mundo clásico Mary Beard abre su ensayo Mujeres y poder con el primer canto de la Odisea, en el que Telémaco manda callar a Penélope y la devuelve a su telar porque la palabra pública es cosa de hombres.

La tradición cristiana consagró el “mulier taceat in ecclesia” paulino (es decir, “que la mujer calle en la iglesia”), y en el siglo XVI fray Luis de León escribía en La perfecta casada (1583) que “es justo que se precien de callar todas”, tanto las que saben como las que no.

El refrán actual es la versión popular y doméstica de ese ideal. Su origen exacto no es fácil de fechar, porque vive sobre todo en la oralidad: en los corpus de libros digitalizados apenas aparece, pero los archivos de folclore recogen testimonios de mujeres que lo oyeron de sus abuelas como un consejo. Circula a ambos lados del Atlántico, con variantes como “calladita te ves más bonita”, habitual en México y otros países de América.

La historiadora de la lengua Lola Pons acaba de dedicar a estos mandatos un ensayo, que recorre las formas en las que el español ha pedido, impuesto y roto el silencio, desde la Edad Media hasta las redes sociales. Pons se ocupa del silenciamiento de las mujeres: sitúa fórmulas como “calladita estás más guapa” en una tradición que alababa a la mujer callada y censuraba a la que hablaba demasiado, y recuerda que, incluso en parlamentos paritarios, las mujeres siguen disponiendo de menos tiempo de palabra que sus compañeros. Callar y hacer callar casi nunca son gestos ajenos a las relaciones de poder.

De hecho, una diputada mexicana a la que le cerraron el micrófono en 2025 denunció que la habían silenciado recordando que eso “es lo que siempre se ha hecho con nosotras”.

Del refrán a la pantalla y la canción

La fórmula ha pasado a la cultura popular, casi siempre para cuestionarla. La periodista Carme Chaparro la eligió como título de su ensayo feminista. La cantante Brisa Fenoy abre su canción “Bonita” con un diálogo en el que un hombre le espeta a su pareja que “calladita estás más bonita”, antes de que la letra desmonte la idea. Bad Bunny tituló “Callaíta” su canción sobre una chica aparentemente discreta.

En el cine, Miguel Faus llevó a la gran pantalla Calladita, sobre una empleada doméstica a la que se le exige invisibilidad y silencio, y en México se rodó el cortometraje de terror Calladita te ves más bonita.

¿Y ‘calladito estás más guapo’?

Existe, desde luego. Se dice a los niños, se dice en broma entre amigos, y el propio Feijóo recurrió al masculino al hablar de “calladitos y calladitas”. Pero no funciona igual.

Aquí resulta útil un concepto clásico de los estudios sobre sexismo y lengua: los duales aparentes, pares de palabras que cambian de significado o de connotación según se refieran a un hombre o a una mujer. En un artículo anterior en The Conversation analicé uno de los más conocidos, “zorro” y “zorra”: el masculino evoca astucia y el femenino, promiscuidad.

“Calladito” y “calladita” no son duales aparentes en el diccionario, porque significan lo mismo. Lo son en el uso: la forma es simétrica, pero la carga cultural no. El masculino es una ocurrencia puntual; el femenino arrastra un refrán, una moral y siglos de tratados que vinculan el silencio de las mujeres con su valor y su aspecto. Por eso, cuando un hombre manda callar a otro hombre, no suele recurrir al diminutivo ni a la belleza. Basta recordar el “¿Por qué no te callas?” que Juan Carlos I dirigió a Hugo Chávez en 2007: era una orden directa, sin cariño fingido ni alusión al físico.

No hace falta atribuir una intención machista a nadie para reconocer que ciertas palabras llegan cargadas de antemano. El diminutivo de “calladita” no es un rasgo neutro del sistema, sino un recurso que, dirigido a una mujer en un espacio de poder, la sitúa en un lugar infantil y evoca la vieja asociación entre silencio femenino y virtud. En un debate cuyo objetivo es precisamente disputarse la palabra, ningún diminutivo es pequeño.

Artículo publicado originalmente en The Conversation