El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, aseguró que el próximo domingo 29 de noviembre solo hay dos caminos para España, los recortes y la “motosierra” que a su juicio aplicarán PP y Vox o las conquistas sociales que promueve la izquierda.

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En su intervención en el último debate electoral que tuvo lugar este jueves, 26 de noviembre, Sánchez dijo que hay cuatro atriles, pero solo “dos caminos muy diferentes”.

Según Sánchez, uno de esos caminos lleva “a la España del pasado, de recortes y congelación de salarios” que a su juicio promueven PP y Vox. La otra opción, señala, lleva a una España “próspera, moderna europeísta y admirada en todo el mundo”.

Pedro Sánchez:“Si queremos una economía que continúe avanzando o una que involucione de la mano del de las tijeras y del de la motosierra” #DebateA4RTVE https://t.co/EBu19rrzWT — España Actual (@esp_act_news) November 27, 2026

El encuentro se prolongó durante dos horas y estuvo organizado en bloques de 20 minutos, con cinco minutos de intervención para cada aspirante.

Los participantes abordaron asuntos como la vivienda, la economía y los impuestos, las políticas sociales, los servicios públicos, la transparencia institucional, la calidad democrática, la migración y las relaciones exteriores.

En su turno, el candidato de Vox, Santiago Abascal, puso sobre la mesa otra forma de corrupción que, según señaló, suele pasar inadvertida para buena parte de los españoles.

“Qué bien que ha mencionado a Amnistía Internacional, como a tantas organizaciones no gubernamentales mantenidas con dinero público de los españoles, de los europeos o de Soros”, dijo Abascal respondiendo en un momento a Sánchez.

“Gestión del agua de Suchitoto con enfoque de género: tres millones de euros”. “Parece una broma de las que hace Broncano con ustedes en La Revuelta, pero gastamos 4.600 millones al año en cosas así”. Abascal acaba de destruir la AECID en el #DebateA4RTVE https://t.co/yulbVy58YQ — Unai Cano (@unaicano10) November 26, 2026

Abascal Tachó al Gobierno socialista de siempre “cojear del mismo lado” y aprovechó la mención para hablar de “otro tipo de corrupción que los ciudadanos desconocen”.

“Ganadería resiliente, baja en emisiones de El Salvador, 900.000 de euros; Agencia de Desarrollo Municipal del Carril Bici de Dakar en Senegal, 1.250.000 de euros. Gestión del agua de Suchitoto con enfoque de género, 3.000.000 de euros; asociación de jueces de Mozambique, 540.000 euros”, refutó Abascal.

Por su parte, Sánchez ha asegurado que “la corrupción cero no existe” pero sí existe la “tolerancia cero”.

“Nosotros cuando desgraciadamente hemos sufrido la corrupción, hemos actuado inmediatamente. Hemos expulsado, hemos tomado medidas, he pedido perdón y se ha colaborado con la justicia”, dijo Sánchez, para añadir que eso es más de lo que hacen Feijóo y Abascal, que “tienen 42 casos de corrupción abiertos” y que representan en materia de regeneración democrática una “involución”.

En su intervención, Feijóo ha criticado que el PSOE lleve toda la campaña amenazando con que viene el PP. “Pues sí, tengan ustedes cuidado”, dijo, para añadir que no va a admitir “la delincuencia en el Gobierno ni en la administración pública”.

Feijóo, a Sánchez: "O usted o yo vamos a presidir el Gobierno" #DebateACuatroEnMediaset > https://t.co/MNWMT0jM5W https://t.co/iaAaou8NtP — Informativos Telecinco (@informativost5) November 26, 2026

“Yo, desde luego, voy a ir contra los corruptos. Y se le ha acabado el chollo. A los corruptos y a los delincuentes que utilizan el dinero público se le ha acabado el chollo”, aseguró el jefe de la oposición.

Por otro lado dijo que el presidente del Gobierno debe tener también cuidado porque hará una “auditoría de arriba abajo” de lo que ha gastado el Gobierno del PSOE y “del saqueo que ha producido al Presupuesto de los españoles”. “Y los españoles van a saber la verdad”, dijo.

Además, Feijóo ha recriminado a Sánchez que no haya dicho nada sobre la aerolínea Plus Ultra, con “53 millones de dinero público a la quiebra”.