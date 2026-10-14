Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos este martes, 13 de octubre, después de detectarle una masa cancerosa, según informó el Vaticano.

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El papa “se despertó con normalidad” después de la operación y ahora ha regresado a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado.

“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”.

El Papa León XIV preside la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, el 1 de abril de 2026 Foto: Corbis via Getty Images

En ese contexto, Louis Prevost, el hermano mayor del papa León XIV, también se enfrenta a una enfermedad oncológica.

En su caso, padece mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas de la médula ósea, encargadas de producir defensas que ayudan al organismo a combatir las infecciones y otras enfermedades.

En declaraciones a CBS News, Deborah Prevost, esposa de Louis, explicó que actualmente su marido está participando en un ensayo clínico en un hospital de su localidad.

Deborah ha explicado que Louis fue diagnosticado con la enfermedad en 2017 y que, afortunadamente, consiguió superarla después de recibir un tratamiento en 2019, el cual incluía terapia con células madre.

De derecha a izquierda, el vicepresidente JD Vance y la segunda dama Usha Vance, junto a Louis Prevost —hermano del papa León XIV— y su esposa Deborah, asisten a la misa inaugural del pontificado del papa León XIV en la Plaza de San Pedro, el 18 de mayo de 2025, en la Ciudad del Vaticano Foto: Getty Images

No obstante, hace apenas tres meses, ambos tuvieron que enfrentarse a una noticia devastadora: el cáncer había reaparecido.

Aunque Deborah no ofreció información sobre la situación médica del Papa, sí reveló que habían mantenido una conversación con él la semana anterior.

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“Nos llamó para avisarnos de lo que iba a pasar”, relató. “Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por los dos”, agregó.

Asimismo, reconoció que la familia estaba viviendo una etapa especialmente difícil, aunque conservaba la esperanza de que el cáncer de su cuñado se encontrara todavía en una fase muy temprana.

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

La cirugía marca la primera hospitalización de León XIV desde que se convirtió en jefe de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

En un anuncio sorpresa tras el rezo del Ángelus el domingo,el papa dijo a las multitudes reunidas en la plaza de San Pedro que le habían descubierto un nódulo “en una fase muy temprana” durante unos chequeos médicos de rutina.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, explicó.