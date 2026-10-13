Así reacciona el mundo al diagnóstico de cáncer de pulmón del papa León XIV

La confirmación de que el papa León XIV padece un adenocarcinoma pulmonar provocó nuevas reacciones de solidaridad de dirigentes políticos, autoridades religiosas y comunidades católicas, después de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica el martes 13 de octubre en Roma.

Papa León XIV tiene cáncer de pulmón. Vaticano confirma el diagnóstico

Los mensajes se habían multiplicado desde el anuncio de la operación, cuando todavía no se conocía públicamente el resultado de los exámenes.

Una de las primeras en pronunciarse fue la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien expresó su cercanía personal y la de su Gobierno al pontífice. El domingo 11 de octubre, la mandataria destacó la serenidad con la que León XIV comunicó que debía someterse a una intervención para extirpar un nódulo pulmonar.

También manifestó su confianza en que la población italiana le brindaría apoyo y afecto durante el proceso.

La reacción de Meloni se produjo antes de que el Vaticano confirmara el diagnóstico de cáncer. El anuncio inicial señalaba que el nódulo había sido detectado en una fase muy temprana y que los médicos habían recomendado retirarlo. Dos días después, la Santa Sede informó que el examen histológico realizado durante la cirugía confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

El Papa León XIV saluda desde la ventanilla del automóvil al salir del Vaticano, antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, en el Vaticano, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

Desde el Vaticano, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, reconoció que la noticia había generado preocupación. Tras conversar con León XIV, destacó la serenidad del pontífice y expresó su esperanza de que el problema pudiera resolverse cuanto antes.

“Tenemos confianza”, afirmó, al señalar que la Iglesia lo acompañaba con oraciones y muestras de afecto.

Parolin también resaltó la respuesta de los fieles y consideró que las manifestaciones de apoyo reflejaban el aprecio que despierta el papa. Sus declaraciones se conocieron el mismo día de la intervención, cuando la atención pública estaba concentrada en su evolución médica.

El Vaticano da primer parte médico tras la cirugía realizada al papa León XIV

La solidaridad también se extendió por América Latina. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) expresó su cercanía al pontífice y convocó a las conferencias episcopales y diócesis de la región a participar en una jornada de oración por su salud. En su mensaje, el organismo manifestó su confianza en el éxito de la operación y pidió por la recuperación del jefe de la Iglesia católica.

El presidente de Argentina, Javier Milei, también manifestó su solidaridad con León XIV a través de un mensaje publicado en sus redes sociales el 11 de octubre, después de que el pontífice anunciara que sería intervenido.

“Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario.

Milei agregó que su país se unía a las oraciones por la salud del papa, con la esperanza de que pudiera retomar sus funciones al frente de la Iglesia católica. La declaración se produjo antes de que el Vaticano confirmara el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón.

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió un mensaje de apoyo al pontífice el mismo 11 de octubre. “Santo Padre, le envío mis más cordiales saludos y mis más sinceros deseos de una pronta y completa recuperación”.

Me uno a las oraciones por su salud, por el éxito de la intervención y por una rápida recuperación”, expresó en la red social X. Lula añadió que en Brasil acompañaban al Papa “con el pensamiento, el afecto y la oración”. Su mensaje también se difundió antes de la operación y de la confirmación del diagnóstico por parte de la Santa Sede.

Distintos mandatarios se unieron para desear pronta recuperación al Papa León XIV Foto: AFP/ Vatican Media

En Nicaragua, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, invitó a sacerdotes y fieles a orar por el papa. Además, pidió que las misas de la semana incluyeran intenciones por su salud y que las comunidades se unieran al rezo del rosario.

En Roma, el cardenal vicario Baldassare Reina convocó a los fieles a rezar el rosario desde la capilla del Policlínico Gemelli, donde fue atendido el pontífice. Vatican News también informó de expresiones de solidaridad procedentes de comunidades agustinas y de distintos países.

El Vaticano da primer parte médico tras la cirugía realizada al papa León XIV

La intervención concluyó sin complicaciones y permitió confirmar el diagnóstico. El Vaticano informó que León XIV permanecerá hospitalizado durante su recuperación y que sus audiencias públicas fueron suspendidas hasta el 20 de octubre. Los médicos deberán evaluar los resultados adicionales para determinar los siguientes pasos del tratamiento.