Con fajos de billetes, según la Fiscalía, se pagó la libertad de un narco solicitado en extradición. Una jueza fue capturada

Myriam Alcira Martínez es la jueza de control de garantías capturada por beneficiar con la libertad a un narcotraficante solicitado en extradición por los Países Bajos. La Fiscalía aseguró que la jueza hizo parte de un acuerdo criminal que incluyó pagos de 1.200 millones de pesos en efectivo.

“A cambio de 1.200 millones”: Legalizaron la captura de una juez en Bogotá que dejó en libertad a un extraditable

Del total de ese pago, según la Fiscalía, se alcanzaron a entregar 600 millones de pesos, que quedaron registrados en una fotografía que tomó el propio narco antes de pasarlos, supuestamente a una abogada, enlace entre la jueza y el extraditable, con el único objetivo de lograr la libertad a través de un habeas corpus.

“La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico”, señaló el ente acusador.

Sin saberlo, el narco estaba dejando las pistas que la Fiscalía presentó contra la jueza, la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y el funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Waldo Garavito Mejía. Entre esas pruebas están las fotografías que el mismo narco tomó antes de entregar el dinero.

Fiscalía pidió cárcel a la jueza capturada por beneficiar, al parecer, a un narco solicitado en extradición. Foto: Suministrada (API)

En esas imágenes están los fajos de billetes de 100.000 pesos, que incluso tenían un rótulo de cantidad y remisión, y sumados llegaban a 600 millones de pesos, que correspondían al 50 % del acuerdo criminal, según la Fiscalía.

“600.000 M para Emperatriz 04/06/2026”, señala el documento junto a los fajos de billetes que estaban destinados, según la Fiscalía, a la juez que fue capturada y que se encargó de dar libertad al señalado narco que se convirtió en el punto central del debate jurídico.

Junto a las fotografías, la Fiscalía presentó audios y videos que estaban en el celular del narco, que fue incautado cuando capturaron al extraditable antes de salir de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Se trata de conversaciones que sostuvo el narco con la abogada capturada y que quedaron en video:

Abogada: He hecho más cosas por usted que por mi marido. Yo creo que me va a tocar casarme con usted.

He hecho más cosas por usted que por mi marido. Yo creo que me va a tocar casarme con usted. Narco: ¿Qué se dice?

¿Qué se dice? Abogada: ¿Nervioso?

¿Nervioso? Narco: No, estoy cansado.

La Fiscalía también interceptó las comunicaciones del narco con su abogada y allí también se advierte la intención de las partes de conseguir que la solicitud de habeas corpus terminara en el despacho judicial que “querían” y no en otro, tras el temor de que fuera rechazado el recurso de libertad:

Abogada: Yo necesito lo que me tiene a mí en este momento; le tenía es el reparto porque, hablando plata blanca, eso toca que caiga en el juzgado que yo quiero, si me entiende, y debe caer en el juzgado donde yo quiero porque en otro juzgado no lo van a negar.

Yo necesito lo que me tiene a mí en este momento; le tenía es el reparto porque, hablando plata blanca, eso toca que caiga en el juzgado que yo quiero, si me entiende, y debe caer en el juzgado donde yo quiero porque en otro juzgado no lo van a negar. Narco: Sí, yo sé.

Sí, yo sé. Abogada: Entonces, yo les dije a ellos: ‘No tengo ningún inconveniente. Yo entiendo, lo que ustedes quieren asegurar es su dinero, así como yo quiero asegurar el mío. Entonces, pues listo, vamos a hacer una cosa: mi esposo se reúne con ustedes mientras el señor sale’.

La Fiscalía solicitó cárcel para la jueza, la abogada y el funcionario de la judicatura, tras advertir que representan un peligro para la sociedad, el proceso y la protección de los elementos de prueba en el proceso que apenas arranca.