Dicen que lo mejor llega al final; al menos así lo entendió la fiscal de la Dirección contra la Corrupción, que al cerrar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra la jueza señalada de dejar en libertad a un narcotraficante, advirtió que la misma servidora judicial había dejado libre al poderoso líder de los camioneros, Pedro Aguilar, en una audiencia que incluyó un falso fiscal.

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La delegada de la Fiscalía advirtió, al entregar todos los elementos de pruebas y evidencias contra la jueza, que en el listado de antecedentes e investigaciones disciplinarias aparece el expediente que se convirtió en un escándalo en la justicia: la audiencia de libertad del señalado líder de los camioneros.

“Se deja en libertad al líder camionero Pedro Aguilar; de acuerdo con la información, esta decisión cuestionada por parte de la jueza 77 penal municipal con función de control de garantías, una persona altamente cuestionada sobre conductas y comportamientos violentos, por supuesto graves”, dijo la fiscal.

La polémica decisión de la jueza ocurrió en 2018 y en una audiencia que parecía de trámite ante los juzgados de Paloquemao. Quien ahora figura como capturada, la jueza Miriam Alcira Martínez, recibió a una persona que dijo ser un fiscal delegado y que acompañó la solicitud de la defensa del líder de los camioneros para dejarlo en libertad; la jueza se lo concedió.

Fue después que el fiscal a cargo del proceso contra Pedro Aguilar se percató de la audiencia sin su presencia; lo suplantaron y la jueza ni siquiera corroboró que la persona efectivamente era el fiscal del caso, simplemente le permitió hablar durante la audiencia sin oponerse a la libertad del camionero.

El hecho no pasó desapercibido, porque en ese momento y cuando la Fiscalía se dio cuenta de la situación, de cómo suplantaron a uno de sus funcionarios, adelantó una investigación que rápidamente permitió la recaptura de Pedro Aguilar, el falso fiscal, y la abogada del líder de los camioneros.

Fiscalía pidió cárcel a la jueza capturada por beneficiar, al parecer, a un narco solicitado en extradición. Foto: Suministrada (API)

Sin embargo, y casi 10 años después de ese escándalo en la justicia, a la jueza le archivaron la investigación disciplinaria. No terminó procesada o vinculada a la investigación formal, solo hasta ahora que la fiscal anticorrupción recuerda el evento como un hecho que se suma al expediente de la jueza capturada.