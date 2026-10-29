Extranjeros fueron puestos en trámite de expulsión por estar ligados a estos crímenes en Cundinamarca

La Policía Nacional en Cundinamarca, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), capturó en flagrancia a cinco personas de nacionalidad extranjera señaladas de cometer hurtos en dos supermercados del municipio de Girardot.

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Durante el operativo de persecución e interceptación, los uniformados recuperaron un cargamento de diversos productos comerciales avaluados en más de 10 millones de pesos.

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El procedimiento policial se produjo tras el seguimiento realizado mediante los circuitos cerrados de televisión de los comercios afectados, en los cuales quedó registrada la dinámica con la que los sospechosos ingresaban a los establecimientos para sustraer los elementos de los estantes.

Los individuos fueron abordados por las patrullas en momentos en que intentaban darse a la fuga a bordo de un automóvil donde llevaban ocultos los artículos sustraídos. La interceptación de los sospechosos se ejecutó cuando pretendían huir en un vehículo con los productos hurtados.

Antecedentes penales, pronunciamiento policial y solicitud de expulsión

Durante el proceso de identificación y verificación de perfiles judiciales en las bases de datos de las autoridades, los investigadores de la Sijín establecieron que dos de los cinco aprehendidos cuentan con antecedentes judiciales por hurto.

Imagen de cómo operaba la banda delincuencial. Foto: Policía de Cundinamarca

Frente a la efectividad del procedimiento, el comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, coronel Luis Carlos Romero Galvis, entregó el reporte oficial del caso y destacó la articulación de las capacidades operativas.

“La Policía Nacional en Cundinamarca, a través de la seccional de investigación criminal, capturó a cinco personas de nacionalidad extranjera, señaladas de hurtar mercancía por más de 10 millones de pesos en dos supermercados en el municipio de Girardot (…) Con este resultado reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad en el municipio de Girardot. Dios y patria”, aseveró el oficial.

Imagen de cómo operaba la banda delincuencial. Foto: Policía de Cundinamarca

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación elevó una solicitud formal ante Migración Colombia, con el objetivo de estudiar el expediente de los procesados y revisar la viabilidad jurídica de adoptar medidas administrativas.

La Fiscalía General de la Nación solicitó a las autoridades migratorias evaluar la expulsión de los capturados del territorio nacional. La Policía Nacional reiteró la invitación a los comerciantes y habitantes de la región para informar oportunamente cualquier actividad sospechosa que altere la convivencia a través de la línea de emergencias 123.