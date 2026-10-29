Hombres armados interceptaron bus en la vía a Jamundí: relatan las trágicas horas del conductor secuestrado

El Sector Agroindustrial de la Caña (Asocaña) denunció que hombres armados hurtaron un bus que transportaba a algunos trabajadores de un ingenio azucarero este jueves, 29 de octubre, en la vía de Villa Rica hacia Jamundí, en límites entre Valle y Cauca.

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El conductor del vehículo vivió unas horas trágicas luego de la interceptación. Según el relato de la asociación, los criminales armados se llevaron el automotor y lo secuestraron; posteriormente, lo liberaron.

La denuncia fue hecha por varias empresas del departamento del Cauca. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta tragedia inició cuando algunos hombres armados que se movilizaban en un automóvil interceptaron el autobús. Según el relato, obligaron a los trabajadores a descender y huyeron con el vehículo y el conductor en él.

Las horas de horror para el conductor finalizaron en la madrugada de este jueves, cuando fue liberado. Por el momento, no se ha aclarado el estado de salud de la víctima.

Según Asocaña, con este, ya son cinco los trabajadores heridos, uno asesinado y siete más secuestrados en lo que va de 2026, por lo que hace un llamado al Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías regionales para que, con la atención de la Fuerza Pública, recuperen la seguridad tan afectada en el Valle del Cauca.

El pedido de la asociación a las autoridades

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades regionales para que se restablezcan las condiciones de seguridad en el norte del Cauca y se garanticen los derechos al trabajo y a la libre movilidad de toda la comunidad”, dijo la asociación.

Además, añadió: “La protección del aparato productivo es fundamental en el proceso de reconstrucción de la región, pues de este dependen el empleo, los ingresos de miles de familias y la posibilidad de construir un mejor futuro”.

Buses de tránsito de personas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Desde diferentes agremiaciones vienen advirtiendo sobre esta desafortunada realidad que viven los transportadores de Colombia.

Por ejemplo, el pasado 7 de agosto, cuando se posesionó el nuevo Gobierno, Asopartes envió una serie de solicitudes al presidente De La Espriella; desde el primer punto, alertó al mandatario y a su gabinete sobre la crisis de seguridad del país.

Ante esta problemática, el Gobierno aceleró medidas en algunas vías claves del país, como el anunciado Plan Meteoro, que busca acompañar a los transportadores en las carreteras con la Fuerza Pública.