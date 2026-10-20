Nueva modalidad de robo en buses intermunicipales: aprovechan mientras los pasajeros duermen

Las cámaras de seguridad de diferentes empresas de buses transportadoras de Colombia han registrado varios episodios que muestran el modus operandi de los delincuentes y un incremento sustancial de casos durante los últimos días.

Violento atraco a pasajeros de bus de la ruta Bogotá-Zipaquirá, quedó grabado en video

Los registros difundidos, a través de las redes sociales, da cuenta de varios episodios durante el mes de agosto y septiembre de 2026. Las imágenes muestran que los sospechosos compran un tiquete para abordar, se mezclan con los usuarios y comienzan a actuar dentro de los vehículos de servicio público.

Los ladrones estarían aprovechando el descanso de los pasajeros para revisar maletas y sustraer pertenencias durante los trayectos.

Robos al interior de buses municipales en Colombia durante agosto y septiembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Las imágenes revelan una modalidad de robo en la que los delincuentes ingresan como pasajeros a buses intermunicipales, recorren los pasillos y toman objetos de maletas o morrales sin llamar la atención. Luego descienden del vehículo con los elementos sustraídos o continúan revisando otras pertenencias.

Robos al interior de buses municipales en Colombia durante agosto y septiembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Robos al interior de buses municipales en Colombia durante agosto y septiembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Presuntamente, los individuos estarían cometiendo los hurtos en complicidad con otros que los esperan afuera de los buses. Unos serían los encargados de identificar la maleta o el paquete a robar, mientras que los otros ejecutarían la acción.

En una de las secuencias se observa cómo un hombre caminó por el pasillo con las manos extendidas mientras revisaba los objetos de los pasajeros. Luego de marcar su objetivo, el sujeto tomó un morral y en cuestión de segundos bajó del bus con la pertenencia.

Robos al interior de buses municipales en Colombia durante agosto y septiembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Un segundo caso fue registrado en la parte trasera del bus. Un hombre tomó las pertenencias ubicadas en la parte alta del bus y se sentó en el último puesto. Luego se cubrió con una cobija para retirar uno por uno los objetos que encontró. Después tomó otra maleta y realizó la misma operación.

Robos al interior de buses municipales en Colombia durante agosto y septiembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Un tercer video mostró a un hombre ubicado en los asientos del lado derecho del vehículo. Desde allí, sacó varios objetos de una maleta que estaba en los puestos de la parte izquierda, se los guardó y se hizo el desentendido.

Robos al interior de buses municipales en Colombia durante agosto y septiembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Los usuarios, a través de sus redes sociales, hicieron un llamado a las empresas transportadoras y a las autoridades para endurecer los controles, verificar antecedentes y tener revisiones más exhaustivas en las diferentes terminales del país.

De momento, la Policía no reporta capturados por estos hechos, pero manifiesta que ya tiene pleno conocimiento de la situación y que está empezando a hacer un rastreo para localizar rutas, patrones y pistas que permitan dar con el paradero de estos sujetos.