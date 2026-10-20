Policía y funcionarios quedaron sorprendidos con lo hallado en plena carrera Séptima de Bogotá

Las autoridades distritales de Bogotá desarrollaron una intervención integral a lo largo del corredor peatonal de la carrera Séptima, abarcando el tramo comprendido desde la Plaza de Bolívar hasta el sector del Parque de la Independencia.

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La estrategia, enfocada en la recuperación del entorno urbano y la prevención de delitos, contó con la articulación de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional, tropas de la Guardia Presidencial y las alcaldías locales de Santa Fe y La Candelaria. Autoridades distritales y la Fuerza Pública ejecutaron una intervención sobre la Carrera Séptima para fortalecer la seguridad y recuperar el espacio público.

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Durante el despliegue territorial, cerca de cien gestores del orden y de convivencia adelantaron inspecciones a los puestos de comercio informal y verificaciones de antecedentes a los transeúntes del sector. Estas diligencias permitieron el decomiso de diversos elementos cuya venta está prohibida en el espacio público, tales como armas cortopunzantes, dispositivos taser, aerosoles de gas pimienta y bastones retráctiles.

Como resultado de estas acciones, los uniformados impusieron comparendos en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana a quienes comercializaban este tipo de objetos. En las inspecciones se decomisaron armas cortopunzantes y elementos de protección eléctrica que eran vendidos sin autorización en puestos ambulantes.

Sanciones de tránsito y fortalecimiento del equipo de gestión

En el frente de la movilidad urbana, el personal de la Secretaría de Movilidad realizó procedimientos de inspección sobre las zonas de parqueo indebido y ocupación irregular de la vía.

Distrito despliega megaoperativo de control e inspección sobre la Carrera Séptima en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los operativos de tránsito en el centro de la ciudad dejaron un saldo de 22 comparendos impuestos y nueve motocicletas trasladadas a los patios. Paralelamente, los equipos interdisciplinarios reorganizaron los puntos de venta ambulante para garantizar la transitabilidad de los peatones y mejorar las condiciones del centro histórico.

Estas labores corresponden a la estrategia de despliegue territorial implementada con la nueva promoción de gestores del orden en la capital.

¡La recuperación de la Séptima no se detiene! Esta vez se incautaron cuchillos, navajas, táseres, gas pimienta y tambos que se comercializaban en la calle. Con los #GestoresDelOrden, @PoliciaBogota y personal de la Guardia Presidencial del @COL_EJERCITO seguimos protegiendo este corredor de la ciudad, por #MásTerritoriosSeguros en Bogotá. https://t.co/U6SpS10ZVA — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 20, 2026

Los funcionarios recibieron capacitación previa en resolución pacífica de conflictos, atención inmediata de incidentes, normatividad de convivencia e interrelación con los organismos de seguridad.

Con esta presencia permanente, la administración distrital busca consolidar el ordenamiento del espacio público y la seguridad integral para residentes, comerciantes y visitantes del emblemático corredor peatonal de la Carrera Séptima.