Solo 1 metro de alto: así vivían tres personas en un cambuche de la Calle 26 en Bogotá

La Administración Distrital continúa adelantando intervenciones para recuperar espacios públicos que han sido ocupados de manera irregular en Bogotá. En esta oportunidad, las autoridades concentraron sus esfuerzos en el corredor de la Calle 26, donde realizaron un operativo para desmontar cambuches en la zona.

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La jornada fue liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad y comenzó desde las 8:00 de la mañana en inmediaciones de la Calle 26 con carrera 3, en la localidad de Santa Fe. Desde este punto, los funcionarios recorrieron distintos sectores del lugar hasta llegar a zonas ubicadas en Los Mártires..

Uno de los casos que más llamó la atención durante el procedimiento fue el de un cambuche ubicado debajo de un puente peatonal. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en una estructura de aproximadamente un metro de altura permanecían tres personas.

Durante la inspección de algunos de estos espacios, los funcionarios también encontraron diferentes elementos en su interior, entre ellos objetos cortopunzantes, jeringas y un carné de estudiante, además de otros artículos que permanecían almacenados en las estructuras.

El operativo contó con la participación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Integración Social, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), además del acompañamiento de las alcaldías locales de Santa Fe y Los Mártires.

Las labores incluyeron el desmonte de las estructuras, la recolección de objetos voluminosos y la limpieza de los lugares intervenidos. De esta manera, las autoridades buscan recuperar zonas verdes, puentes peatonales y otros espacios que habían perdido sus condiciones de uso para la ciudadanía.

En total, durante las tres horas y media que duró el procedimiento, fueron desmontados diez cambuches y se retiraron 10 metros cúbicos de residuos voluminosos. Además, 18 habitantes de calle fueron abordados por los equipos, quienes les dieron a conocer las alternativas de atención disponibles por parte de las autoridades.

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La Secretaría de Seguridad señaló que este tipo de intervenciones también buscan reducir las condiciones que pueden facilitar la comisión de delitos y mejorar la seguridad y convivencia en sectores de alta circulación. Según el balance de las autoridades, en lo corrido del año se han realizado 29 procedimientos de levantamiento de cambuches en Santa Fe y 37 en Los Mártires.

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para que reporten la presencia de cambuches o situaciones que puedan afectar la seguridad y convivencia.