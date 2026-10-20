Seis excongresistas se presentaron este martes, 20 de octubre, ante la Corte Suprema de Justicia para escuchar la acusación en su contra.

El caso tiene que ver con uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente del país: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Juan Pablo Gallo Maya, Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Mazur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera fueron vinculados a un proceso penal por el delito de cohecho propio.

En la acusación, que fue revelada en exclusiva por SEMANA, se señala que para 2023 los seis congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público mostraron un especial interés en el direccionamiento de tres contratos de obra e interventoría que estaban en poder de la UNGRD.

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Dichos convenios, ubicados en Cotorra, Saravema y Carmen de Bolívar, que tenían un valor de 90.000 millones de pesos, serían direccionados a cambio de su voto favorable en las reformas promovidas por el gobierno Petro.

La votación de dicha Comisión, presidida por el representante conservador Wadith Manzur, era clave para destrabar varios proyectos y reformas.

“La aceptación de la dádiva habría ocurrido en tres encuentros sostenidos el 5 y 6 de diciembre de 2023, en el tercer piso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El ministro encargado Diego Alejandro Guevara Castañeda y la asesora María Alejandra Benavides Soto, bajo autorización del ministro titular Ricardo Bonilla González, habrían ofrecido la promesa remuneratoria a cada uno de los sindicados”, señaló la acusación.

Seis excongresistas fueron acusados por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Foto: Corte Suprema de Justicia

“El segundo día, el ministro Bonilla González, junto al viceministro Guevara Castañeda y la asesora Benavides Soto, sostuvieron un encuentro con un subgrupo de los asistentes del día anterior, como probable ratificación del acuerdo del día anterior”, agregó.

Las pruebas avaladas

La magistrada ponente, Paula Andrea Ramírez Barbosa, rechazó varias solicitudes de nulidad presentadas por los apoderados de los exparlamentarios.

Igualmente, se avalaron una decena de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.

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Entre las pruebas más destacadas se encuentran las declaraciones de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez.

Igualmente, se citará a declarar al exdirector de la UNGRD, Olmedo López; al exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla Álvarez; y a la exasesora del despacho del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.

Estos tres testigos cuentan actualmente con un principio de oportunidad con la Fiscalía General.

La Corte Suprema también tendrá como referencia las declaraciones dadas en su momento ante el alto tribunal por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y el exasesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo.