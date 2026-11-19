La seguridad en las carreteras colombianas vuelve a generar preocupación entre los transportadores.

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, encendió las alarmas por los ataques contra peajes y advirtió sobre cinco departamentos donde se concentra el riesgo para quienes movilizan mercancías por el país.

La advertencia fue presentada por Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, quien expuso el impacto de las acciones violentas contra la infraestructura vial y los vehículos de carga.

El gremio pidió reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevos atentados y proteger a los conductores.

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Los cinco departamentos que preocupan a Colfecar

De acuerdo con el balance del gremio, los departamentos que presentan mayores riesgos para el transporte de carga son:

Cauca: concentra la mayor preocupación por los ataques reiterados contra la infraestructura vial y las estaciones de recaudo.

concentra la mayor preocupación por los ataques reiterados contra la infraestructura vial y las estaciones de recaudo. Antioquia: figura entre los territorios identificados por el gremio por las condiciones de inseguridad para la actividad transportadora.

figura entre los territorios identificados por el gremio por las condiciones de inseguridad para la actividad transportadora. Norte de Santander: también aparece en el listado de zonas de riesgo por la presencia de actores armados y las amenazas a los corredores de transporte.

también aparece en el listado de zonas de riesgo por la presencia de actores armados y las amenazas a los corredores de transporte. Chocó: hace parte de los departamentos señalados por Colfecar en su balance de seguridad.

hace parte de los departamentos señalados por Colfecar en su balance de seguridad. Cesar: completa los cinco territorios que generan preocupación para el sector.

La advertencia no se limita a los daños materiales en los peajes.

Los hechos violentos comprometen la integridad de los conductores, afectan la movilidad y generan incertidumbre entre las empresas que deben garantizar el traslado de mercancías.

Así quedó el peaje tras el ataque terrorista. Foto: Suministrado a SEMANA.

La inseguridad reduce la productividad del transporte de carga

Colfecar advierte que los problemas de seguridad en las carreteras no son recientes.

Según explicó Nidia Hernández, presidenta ejecutiva del gremio, desde comienzos de 2022 se vienen reportando hechos violentos como ataques con explosivos, quema y hurto de vehículos, además del secuestro de conductores.

Frente a este último delito, Hernández señaló que algunos transportadores son retenidos por grupos armados ilegales, que posteriormente exigen dinero a cambio de su liberación.

Este panorama también golpea la operación de las empresas. La dirigente aseguró que las dificultades para movilizar los vehículos con regularidad han provocado una reducción del 50 % en su productividad.

“Al no poder enviar los vehículos de manera constante como debe ser, pues sí hemos visto una caída del 50 % de la productividad de los mismos”, explicó en entrevista a la FM.

A las pérdidas operativas se suma el aumento de los costos del transporte.

De acuerdo con las cifras de Colfecar, durante 2025 los fletes subieron entre un 20 % y un 30 %, dependiendo de la ruta.

Ante la escalada de ataques, Colfecar pidió al Gobierno nacional adoptar medidas para recuperar el control territorial y fortalecer la seguridad en los corredores viales más afectados.

Nidia Hernández señaló que el gremio ya ha sostenido dos reuniones con la viceministra de Defensa y representantes del Ministerio de Transporte, en las que expuso la necesidad de aumentar la presencia de las autoridades, especialmente en Cauca y Nariño.

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Colfecar advierte que la gravedad de estos hechos va más allá de los daños a la infraestructura.

La inseguridad pone en riesgo a los conductores, puede interrumpir el transporte de mercancías y generar mayores costos para las empresas, con posibles efectos sobre el abastecimiento de diferentes regiones del país.