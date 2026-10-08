Germán Rodríguez contó la “mentira” que dijo Guillermo Alfonso Jaramillo tras polémica en el Congreso: “Consiga abogado”

No para la pelea entre el exministro de Salud del gobierno Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el senador Germán Rodríguez. El congresista le respondió con dureza al exfuncionario por lo que dijo en sus redes sociales.

Guillermo Alfonso Jaramillo habló del episodio que vivió en el Congreso: “No salí corriendo”

A través de su cuenta de X, Jaramillo aseguró que él sí fue invitado a la ceremonia institucional que se realizó en el Congreso. “¿Esa es la democracia que dice defender? ¿Pretende decidir quién puede participar en un acto de la Policía Nacional según sus posiciones políticas?“, escribió.

Ante esto, el militante de Salvación Nacional calificó al exjefe de la cartera de Salud como un “mentiroso”. Afirmó que no era cierto lo que estaba diciendo, según los registros que él mismo revisó.

“Yo verifiqué con el protocolo del Congreso y usted no está invitado a la ceremonia. Y si hubiese estado invitado, no debería estar en el atril, en la mesa directiva. Debió haberse ubicado en la parte de atrás, como los demás invitados”, comentó.

De acuerdo con él, la verdad es que a Jaramillo lo invitó el representante Jairo León Vargas, que hace parte del petrismo. “Cada quien ocupa su lugar, y usted está del lado de los que destruyeron las Fuerzas Militares y la Policía”, apuntó.

Senador Germán Rodríguez recriminó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en ceremonia a policías en el Congreso

“En su conciencia están los miles de personas que perdieron la vida por usted haberse tirado la salud de los colombianos”, agregó.

Rodríguez lo llamó tres veces mentiroso y hasta le hizo una advertencia que no pasó desapercibida: “Más bien, consiga abogado por todo lo que se le viene encima”.

La controversia se dio después de que el senador se le acercara a Jaramillo y le pidiera que se fuera de la ceremonia de ascensos de la Policía que se estaba realizando porque, desde su visión, el gobierno Petro en muchas oportunidades maltrató a esta institución.

El episodio ha llamado la atención en redes sociales y hasta el expresidente Gustavo Petro salió a defender a quien fue uno de sus ministros más cercanos mientras estuvo en la Casa de Nariño.