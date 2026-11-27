Durante la mañana de este 27 de noviembre, una fuerte tormenta política se está desatando dentro del gremio de los ganaderos, luego de que su presidente, José Felix Lafaurie, fuera visto hablando con el congresista Iván Cepeda, líder de izquierda, quien en varias ocasiones ha lanzado duras críticas contra ese sector de la agricultura.

Para muchos, las fotos de ambos, entre conversaciones y risas, resultan incoherentes, dadas las duras críticas y los ataques que los ganaderos han recibido por parte del progresismo, que incluso ha llegado hasta el punto de relacionarlos directamente con el paramilitarismo.

“Extrañeza”: José Félix Lafaurie responde con nueve puntos al presidente De La Espriella. María Fernanda Cabal también habló

Tras los ataques y la polémica generada, SEMANA encontró varios trinos en los que, en el pasado, Cepeda atacó fuertemente tanto a Lafaurie como al gremio, por lo que parece paradójico que ahora estén sentados, en un mismo Congreso Ganadero, en medio de amiguismos.

En 2022, el líder de izquierda criticó el discurso inaugural de un Congreso de Fedegán, en 2006, asegurando que Lafaurie justificaba su relación con los paramilitares.

“En 2006, en el discurso inaugural de un congreso de Fedegán, Lafaurie dijo que los jefes paramilitares ‘eran el amigo, el conocido, el pariente o el compadre. Era imposible no encontrarles en el camino’. Así justificó su relación con ellos. ‘Se los encontraba en el camino’”, indicó.

En 2006, en el discurso inaugural de un congreso de Fedegan, Lafaurie dijo que los jefes paramilitares "eran el amigo, el conocido, el pariente o el compadre. Era imposible no encontrarles en el camino". Así justificó su relación con ellos. “Se los encontraba en el camino”. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 19, 2022

Un primer trino, del 25 de julio de 2013, muestra a Cepeda criticando a los ganaderos, asegurando que “mientras latifundistas se escandalizan porque se piden 9 millones de hectáreas de zonas de reserva campesina, ganaderos tienen 38 millones”.

2. Mientras latifundistas se escandalizan porque se piden 9 millones de hectáreas de Zonas de Reserva Campesina,ganaderos tienen 38 millones — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 25, 2013

Uno de los más impactantes trinos muestra cuando Cepeda pidió esclarecer en qué iba la investigación penal contra José Félix Lafaurie.

“A propósito, ¿en qué irá la investigación penal contra José Félix Lafaurie? Benito Molina brindó detalles ante la JEP sobre la relación entre el Fondo de Ganaderos y las AUC”.

A propósito ¿en qué irá la investigación penal contra José Félix Lafaurie? Benito Molina brindó detalles ante la JEP sobre la relación entre el Fondo de Ganaderos y las AUC https://t.co/nPi2CQuYnX — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 8, 2022

Además, en 2016 retuiteó un trino de Germán Yances, en el que se criticaba el discurso del procurador Ordóñez y de paso el de Lafaurie, de Fedegán, contra las víctimas despojadas de sus tierras.

Iván Cepeda, en repetidas ocasiones, ha lanzado duras críticas contra Fedegán. Foto: Pantallazo cuenta de X IvanCepedaCast

Otro de los reposteos más dicientes fue el que hizo sobre un trino de León Valencia, en el que se relacionaba a los paramilitares con Fedegán, asegurando que el Centro Democrático y el gremio se aliaban para defenderlos.

Iván Cepeda no se quedó callado en medio de la controversia entre el presidente y José Félix Lafaurie. Esto dijo