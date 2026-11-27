El terremoto del pasado 10 de agosto dejó en Colombia cientos de familias sin hogar, luego de que el movimiento telúrico causara graves estragos en distintas ciudades del país cercanas al epicentro, ubicado en el Chocó.

El plan de $1,8 billones que prepara el Gobierno Nacional para conseguir 4.699 viviendas para los damnificados del terremoto

El 27 de noviembre, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, anunció la puesta en marcha del primer proyecto de vivienda para la reconstrucción en el Valle del Cauca, financiado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

El proyecto de reconstrucción en Dagua contará con el respaldo del Grupo Argos y se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con beneficiarios previamente caracterizados e inscritos en el Registro Único de Damnificados. Foto: MINVIVIENDA

Se trata de la construcción de 55 viviendas rurales en el municipio de Dagua, con el respaldo del Grupo Argos. Los beneficiarios de estas viviendas ya están caracterizados y hacen parte de los inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD).

“Hemos prendido la máquina, aquí en Dagua, Valle del Cauca. Gracias al Grupo Argos, a la alcaldesa de Dagua y por directriz del presidente, empezamos la construcción de 55 viviendas gracias a Obras por Impuestos, para que los empresarios usen sus impuestos para la reconstrucción”, sostuvo el ministro.

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El proyecto de vivienda rural se ampliará hasta alcanzar cerca de 700 viviendas en los 16 departamentos afectados por el terremoto. El ministro aseguró que los empresarios pueden sumarse a la ruta de la reconstrucción, mediante tres modalidades: vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda.

El Gobierno proyecta la construcción de cerca de 700 viviendas en 16 departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, a través de distintas modalidades de reconstrucción habitacional. Foto: MINVIVIENDA

La cartera también buscará brindar acompañamiento y asistencia al sector privado, para estructurar, aprobar y ejecutar proyectos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Este plan también avanza en los municipios de Roldanillo, Sevilla y Versalles, donde ya finalizó la caracterización social de 50 viviendas más.

El ministro también se refirió al desglose de la inversión del proyecto y aseguró que la reconstrucción en materia de agua potable en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto se estima en $1,4 billones.

“Obras por Impuestos va a ser el mecanismo que el Ministerio de Vivienda va a usar para impulsar muchos de estos proyectos. Ya tenemos cerca de 33 proyectos para este sector, pero necesitamos quienes los puedan ejecutar y desarrollar”, sostuvo el ministro Beltrán.