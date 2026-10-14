María Claudia Tarazona envió mensaje al presidente De La Espriella: “Hasta responder la pregunta”

María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, le envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella, luego de que el jefe de Estado reiterara en medio de su más reciente alocución que el asesinato del excandidato presidencial no quedará impune y que buscará a los autores intelectuales de ese magnicidio.

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“Cerrar ese caso es también una prevención. El que ordene matar a un servidor público tiene que saber que este Estado no va a negociar nunca la impunidad y que caerá sobre todo aquel que haya tenido que ver en el magnicidio todo el peso de la ley”, dijo recientemente De La Espriella.

Tras lo anterior, Tarazona le agradeció al jefe de Estado a través de sus historias en Instagram.

“Querido presidente, María, Emilia, Isabela. Alejandro y yo, le agradecemos profundamente su compromiso por esclarecer el magnicidio de Miguel. Como víctimas, reconocemos profundamente su esfuerzo y determinación, para llegar hasta responder la pregunta, de quién dio la orden”, fue el mensaje de Tarazona a De La Espriella.