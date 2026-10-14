A medida que pasan los días, la familia de Miguel Uribe Turbay cada vez le está contando al país más pistas sobre el asesinato del entonces precandidato presidencial por el Centro Democrático, ocurrido en 2025.

En diálogo con Noticias Caracol, María Claudia Tarazona, viuda del joven político, entregó otro detalle revelador que conoció en medio de la investigación que ha venido adelantando tras el atentado contra su esposo.

“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, que ahora es materia de investigación, es que la orden del magnicidio de Miguel Uribe Turbay salió del Congreso de la República”, afirmó la mujer.

Miguel Uribe Turbay. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Informó que una persona, cuyo nombre no puede revelar a la opinión pública, entregó esa información previo al asesinato de Miguel Uribe: “Y dijo, en ese momento, que el candidato Miguel Uribe y, posiblemente, otros precandidatos del Centro Democrático, iban a ser asesinados; la plata salió desde Venezuela y la orden salió desde el Congreso”.

Esa información, detalló Tarazona, llegó a su teléfono celular: “Y fue entregada con todos los protocolos necesarios a la Fiscalía y en este momento estamos esperando que se abra esa línea de investigación. La Fiscalía con su grupo especializado debe estar corroborando de dónde salió la información”, expresó.

Miguel Uribe Londoño, economista y padre de Miguel Uribe Turbay. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Tarazona dejó claro que “tenemos los nombres, porque (la información) sale con nombres propios, fotografías. Estamos a la espera de eso y de otros resultados que deben ir avanzando en la investigación”.

Asimismo, consideró que “es muy grave” que existiera información previa al atentado contra Uribe Turbay.

Recientemente, en un evento de exaltación al entonces precandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, padre del joven político asesinado, también se refirió al atentado contra su hijo y lanzó varios varillazos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona. Foto: Suministrada

“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces. Los criminales eran sus socios y pensaron que a ellos les convenía su asesinato porque silenciaría la voz que les denunciaba y así podrían continuar con sus fechorías”, dijo Uribe Londoño.

Por eso, añadió Uribe Londoño, “Gustavo Petro instigó el asesinato de Miguel. Petro sabía que sus amigos habían decidido matar a Miguel Uribe Turbay. Petro sabe quién lo mató y siempre ha tratado de desviar la investigación para probar quién dio la orden”.

Uribe Londoño afirmó que Petro “le negó la protección a Miguel. Fue un crimen de Estado cometido por personas que actuaron con el respaldo, tolerancia y complicidad del poder público, violando los derechos humanos y el derecho internacional”.

En el mencionado evento de reconocimiento al joven político, el presidente Abelardo De La Espriella fue condecorado y anunció: “El asesinato de Miguel Uribe no puede quedar impune y no quedará impune en mi Gobierno”.

“La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo o en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen. La justicia ha avanzado y ha logrado reconstruir una parte importante de la estructura que intervino en el magnicidio, pero siguen pendientes interrogantes fundamentales: ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay? Esa verdad tiene que conocerse, con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”, añadió.