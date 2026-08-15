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Liberales trabajarán en las sedes donde se esté recolectando ayuda humanitaria para damnificados por el terremoto en Colombia

La directriz fue enviada directamente por el director de la colectividad, César Gaviria, quien pidió apoyar la emergencia.

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Redacción Semana
15 de agosto de 2026 a las 8:02 a. m.
El expresidente César Gaviria envió nuevo mensaje tras el terremoto en Colombia.
El expresidente César Gaviria envió nuevo mensaje tras el terremoto en Colombia. Foto: Semana/Suministrada a Semana

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, dio la orden al interior de la colectividad para que los trabajadores trabajen desde este momento, y durante las próximas dos semanas, apoyando en las sedes donde se está realizando la recolección de ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.

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Gaviria, quien vivió el terremoto en su ciudad natal Pereira, dio la orden de poner todo el personal del partido en el país a disposición en sitios como el estadio El Campin, para que ayuden a organizar las ayudas que están llegando para apoyar a las personas afectadas.

Además, anunció que la colectividad donará la reconstrucción de uno de los colegios que resultaron destruidos en el Chocó. Para ello, la próxima semana estarán viajando a este departamento para hacer la selección de la institución educativa y poderle donar todos los elementos.

Jaime Jaramillo, secretario general del Partido Liberal, explicó la iniciativa y aseguró que con esto se buscará garantizar “su reconstrucción para que los niños puedan volver a estudiar lo más pronto posible”.