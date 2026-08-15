Liberales trabajarán en las sedes donde se esté recolectando ayuda humanitaria para damnificados por el terremoto en Colombia

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, dio la orden al interior de la colectividad para que los trabajadores trabajen desde este momento, y durante las próximas dos semanas, apoyando en las sedes donde se está realizando la recolección de ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.

Sentida carta de César Gaviria por estragos del terremoto: “Colombia es un país que ha aprendido a reconstruirse”

Gaviria, quien vivió el terremoto en su ciudad natal Pereira, dio la orden de poner todo el personal del partido en el país a disposición en sitios como el estadio El Campin, para que ayuden a organizar las ayudas que están llegando para apoyar a las personas afectadas.

Además, anunció que la colectividad donará la reconstrucción de uno de los colegios que resultaron destruidos en el Chocó. Para ello, la próxima semana estarán viajando a este departamento para hacer la selección de la institución educativa y poderle donar todos los elementos.

Jaime Jaramillo, secretario general del Partido Liberal, explicó la iniciativa y aseguró que con esto se buscará garantizar “su reconstrucción para que los niños puedan volver a estudiar lo más pronto posible”.