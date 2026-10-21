El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se pronunció sobre la captura del señalado delincuente que amenazó de muerte a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a sus hijos.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas” durante el gobierno de Gustavo Petro

Lo hizo a través de su cuenta personal en X. Desde esa plataforma, el jefe de Estado reveló detalles de los allanamientos que realizaron las autoridades.

“El 18 de octubre de 2026, a las 10:12 de la mañana, un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos. A las 12:23 del mediodía de ese mismo día se radicó la denuncia. El 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable”, indicó el jefe de Estado.

“Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado. La Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (artículo 188E).

“Hoy, este sujeto acaba de ser cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia. Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, escribió.

También dijo: “Mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!”.

Salvatore Mancuso confirmó que el exasesor del gobierno Petro, Víctor de Currea-Lugo, lo contactó para cambiar el resultado de las elecciones contra Abelardo De La Espriella

“En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la Patria Milagro miserable!”, recalcó el jefe de Estado.

Finalmente, sobre el proceso, la Fiscalía manifestó: “A través múltiples labores investigativas, la Fiscalía General de la Nación identificó al presunto responsable de amenazar de forma virtual a la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda Aruachán, en hechos ocurridos el pasado 18 de octubre”.