Abelardo De La Espriella afirmó en evento del Consejo de Estado que en su Gobierno “se acabó el maltrato a los jueces”

En medio de una agenda de trabajo que cumplió en Bogotá, el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, participó en un evento del Consejo de Estado.

En su discurso, De La Espriella insistió en que en su administración se respetarán las decisiones que profieran los jueces de la República, así no se compartan los fallos.

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Asimismo, explicó que su Gobierno respetará la independencia judicial como uno de los pilares de la democracia: “Gracias a ustedes, el poder público sabe que tiene límites y que sus actuaciones pueden ser examinadas; eso protege al ciudadano, pero también obliga al Estado a estudiar mejor, a motivar mejor y a decidir mejor”.

“Respetados y honorables consejeros, el centro judicial es indispensable en una democracia, pero el primer deber de la administración es no generar por sus propios errores conflictos que puedan evitarse”, indicó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó, durante un evento del Consejo de Estado, que “en su Gobierno se acabó el maltrato hacia los jueces” y reiteró que respetará la independencia judicial y sus decisiones. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/jyEuvyJS7t — Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

También dijo: “Un acto bien estudiado reduce controversias, un contexto bien estructurado disminuye riesgos y una entidad que cumple oportunamente sus obligaciones evita conflictos innecesarios. Y más importante aún, una decisión pública adoptada con seriedad puede ahorrar años de litigio e impedir que un ciudadano termine soportando un daño que nunca debió producirse”.

“La prevención del año antijurídico no puede ser una expresión bien escrita en los manuales de las entidades, tiene que convertirse en una forma de administrar”, insistió el presidente.

Y avanzó en su discurso: “Como presidente de la República, les he indicado a los funcionarios del Ejecutivo que piensen muy bien antes de firmar y que estudien a fondo antes de decidir. Cuando la administración se equivoca gravemente, el costo no desaparece; lo termina pagando el ciudadano afectado y después la cuenta nos llega a todos los colombianos”.

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“Hay otro asunto al que quiero referirme con absoluta franqueza: la independencia judicial. La respeto profundamente; el Gobierno no tiene por qué estar de acuerdo con todas las decisiones de los jueces; habrá algunas que compartamos y otras que discutamos jurídicamente; para eso sirven los recursos. Lo que jamás debe existir en una democracia es la prevención de sustituir los argumentos jurídicos por presiones políticas y maltratos hacia los jueces. En mi Gobierno se acabó el maltrato a los jueces; todo lo contrario, respeto a las decisiones judiciales, porque los jueces son el alma de la República de Colombia”, concluyó.