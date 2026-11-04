Continúa la intervención por parte de la Fuerza Pública para recuperar la seguridad en sectores cruciales del país y esta vez, el turno fue para Cúcuta, en Norte de Santander.

El despliegue lo ordenó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, autorizando la operación Némesis, acción que acompañó personalmente el jefe de Estado.

“La falsa paz total llegó a su fin”: presidente Abelardo De La Espriella tras aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso

Sobre los detalles, el presidente publicó un video en el que se pudo apreciar la magnitud del operativo. Sin embargo, llamó la atención un dispositivo que tenía la Policía.

Se trata de un poderoso dispositivo táctico de alta tecnología, cuya característica principal es bloquear la señal de los drones, elementos que son usados por estructuras criminales para atacar a la población y sembrar terror.

Dispositivo táctico usado por la Policía Foto: Pantallazo a video publicado por Abelardo De La Espriella

De acuerdo con varias páginas expertas en ese tipo de dispositivos, “a diferencia de las armas tradicionales que dependen de proyectiles, este dispositivo utiliza antenas direccionales integradas en esa carcasa futurista para enfocar un “muro” de interferencia de radiofrecuencia hacia un punto específico”.

Además, según los portales, “permite neutralizar la amenaza aérea de inmediato sin generar explosiones ni caída de escombros sobre las personas en eventos masivos o zonas urbanas”.

Presidente Abelardo De La Espriella encara a delincuentes después de que fueran capturados en Cúcuta. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Pero volviendo al operativo que lideró De La Espriella en Cúcuta, el mandatario dio un discurso a los uniformados que participaron de Némesis.

“Gracias a cada uno de ustedes por su esfuerzo. Nunca antes en la historia de Colombia un presidente de la República había estado con su tropa ahí”, expresó el mandatario.

Y avanzó en su discurso previo al despliegue policial: “Siempre voy a estar con ustedes, defendiéndolos, porque ustedes son la base fundamental de la defensa de la República, de la libertad, de la democracia y de la institucionalidad”.

“Hoy el objetivo es recuperar la seguridad para la gente trabajadora y la gente de bien de Norte de Santander, que es un departamento que históricamente luchó por la libertad de Colombia”, afirmó.

Gobierno de Abelardo De La Espriella pone en cintura fiestas navideñas y de Fin de Año: se expidió circular de austeridad

Por último, expresó: “Ahora todos nosotros tenemos que luchar por la libertad de Norte de Santander. Que está bajo el yugo del narcoterrorismo y tenemos que liderarlo. Vamos a liberar a esta tierra de patriotas para siempre del narcoterrorismo y la criminalidad. Dios está con nosotros”.