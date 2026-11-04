José Obdulio Gaviria cuestionó al representante del Centro Democrático tras tensión entre Uribe y la Casa de Nariño: “Se equivocó”

José Obdulio Gaviria, ideólogo del Centro Democrático, no se quedó callado frente a la controversia que generó el representante de su partido, Mateo Hidalgo, y que llevó al expresidente Álvaro Uribe a lanzar un fuerte señalamiento contra el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Ocurrió cuando Uribe Vélez denunció en su red social X que uno de sus congresistas le informó que el ministro Gómez Martínez le había pedido una hoja de vida en medio del trámite legislativo de varios proyectos del Gobierno en el Congreso.

Uribe estalló en cólera y denunció públicamente lo ocurrido, pero el representante Hidalgo aclaró a través de un comunicado de prensa que todo se trató de un “mal entendido” y una “confusión” y entregó su propia versión de lo sucedido.

José Obdulio Gaviria reaccionó y dijo que el representante Mateo Hidalgo “se equivocó de partido y que el partido se equivocó de candidato para encabezar la lista de Cámara de Representantes por Caldas”.

Álvaro Uribe, Miguel Gómez y Mateo Hidalgo. Foto: Montaje Semana

Y añadió: “El presidente Álvaro Uribe mantiene contacto directo —no intermediado— con la base social y la militancia y nunca habla por hablar. Por eso dijo lo que dijo respecto a las circunstancias que rodean la presentación del malhadado proyecto de reforma tributaria del gobierno, máxime que hubo una insidiosa campaña bodeguera dirigida a desacreditar al Centro Democrático por sus críticas constructivas y fraternas”.

Informó que el Centro Democrático le ha recordado al vicepresidente José Manuel Restrepo sus conceptos en campaña: “no hay espacio económico para más gravámenes a los contribuyentes porque afectan la competitividad del país; no se impondrán nuevos impuestos, ni aumentará el endeudamiento o la inflación para cubrir el déficit fiscal: la vía serán los recortes al gasto y se buscará déficit cero”.

Dijo que “ciertas bodegas difundieron la especie de que la bancada del Centro Democrático pidió puestos en la burocracia estatal a cambio de votos favorable. No es suspicacia pensar que lo del representante Hidalgo puede ir por ahí. Miembros del Centro Democrático en Caldas me expresaron respaldo a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe y manifestaron desconfianza hacia los descargos del representante Hidalgo por sus antecedentes acomodaticios”.

Además- añadió- “Hidalgo le dijo a Blu Radio que contra él cursa ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura (y/o de nulidad) por irregularidades en sus cuentas de campaña y ante la Corte Suprema por presuntos delitos relacionados”.

Representante Mateo Hidalgo. Foto: Tomado de la cuenta de X de Mateo Hidalgo.

A juicio de José Obdulio Gaviria, el partido debe, en todo tiempo y lugar, cuidarse de asaltos políticos. “¿Para qué elegir congresistas ávidos de la estragante mermelada? Eso siempre termina mal”, puntualizó.

El representante Mateo Hidalgo expidió un comunicado de prensa y aclaró lo ocurrido: “Cuando posteriormente intenté explicarle al presidente Álvaro Uribe lo que había sucedido, utilicé una expresión equivocada que pudo llevarlo a interpretar que el ministro me había solicitado dos hojas de vida. Esa afirmación fue imprecisa y asumo personalmente la responsabilidad por haberla expresado de esa manera”.

José Obdulio Gaviria y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA.

Lo que ocurrió, según Hidalgo, “fue una conversación sobre la necesidad de contar con personas idóneas para dirigir una empresa cuya situación me preocupaba profundamente. En ese contexto se mencionaron posibles fuentes de perfiles profesionales, pero no existió una solicitud concreta del ministro para que yo le entregará dos hojas de vida. Reconozco que mi manera de relatar la conversación no reflejó adecuadamente lo sucedido y que pudo generar una impresión distinta de la realidad”.

Y remató: “El afán de la actividad legislativa, las múltiples comunicaciones que sostenemos diariamente y la inmediatez de los mensajes de WhatsApp o de las notas de voz no siempre permiten transmitir una conversación con el contexto y la precisión necesarios”.